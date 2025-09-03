大丹犬坐經濟艙引網民激辯！真實身份曝光：是認證情緒支持動物

一段僅10秒的短片，近日在TikTok上掀起熱議，因為一隻體型龐大的大丹犬，竟然像乘客一樣坐在客機機艙的「座位」上，宛如與人類享受同等權利，讓同機旅客一邊驚奇側目、一邊掏出手機拍攝這不尋常的畫面。



日前一名網民Pau Gtz在TikTok上傳一段名為「最可愛的乘客」的影片。畫面中，一隻體型龐大的大丹犬靜靜坐在飛機客艙的座位上，牠的整顆頭完全超出椅背，讓人一眼就能注意到。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

許多乘客發現這位毛孩乘客後，紛紛回頭張望，有人拿出手機拍攝，也有人露出驚喜笑容。更令人稱奇的是，這隻大丹狗全程保持冷靜，沒有吠叫，也沒有製造任何騷亂，就像是一位訓練有素的模範乘客。片段曝光後，立刻在社交媒體上引發討論。

一隻體型龐大的大丹犬，竟像乘客一樣穩穩坐在客機「座位」上，宛如與人類享受同等權利，讓同機旅客一邊驚奇側目、一邊掏出手機拍攝這不尋常的畫面。（paulinagtza_@Tiktok）

根據Horus主人的後續說明，這隻大丹犬叫做荷魯斯（Horus），之所以不需要關籠進入貨艙託運，是因為牠是經過認證的「情緒支持動物」（ESA），即指能夠提供患者心靈支持、排解負面情緒的動物。在搭機前已依照規定準備相關證明文件，包括完整疫苗接種紀錄、驅蟲和醫療證明等，並提供給這次搭乘的墨西哥廉航Viva Aerobus核對，Horus才獲准以經濟艙乘客的身分隨主人同行。

根據墨西哥現行法規，航空公司可在特定情況下允許動物進入機艙，包括導盲犬等服務性動物，以及經認證之情緒支援或心理輔助動物。除非另有異議，飛行公司通常會要求飼主事先申請、檢附完整資料，並保證動物品行端正、不影響乘客安全與飛行秩序。

Horus的影片曝光後獲得980多萬人次觀看，有大批網民盛讚航空公司展現寵物友善態度，認為這樣的政策對於心理健康需求人士極為重要，甚至有人表示：

「我寧願坐在乖狗狗旁邊，也不要旁邊是一個臭男人」

「牠比飛機上的孩子表現得更好」

「最尊貴的乘客應該搭乘頭等艙」

「牠是飛機上最帥的男人」

「希望有更多航空公司接受寵物」



但也有部分意見表達擔憂：

「攜帶動物不是很危險嗎」

「飛機上有毛髮、口水真的不舒服」

「如果有人對狗過敏，是不是需要重新預訂航班？」

「拉屎尿尿怎麼辦？」



隨著寵物權益備受關注，現在越來越多航空公司開放寵物進客艙，還有專門的寵物出國代辦服務，可以協助飼主處理所有複雜流程。不過，如何在保障乘客安全、舒適與動物權益之間取得平衡，仍是未來持續觀察的重要議題。你能接受搭機時有寵物坐在你旁邊嗎？

