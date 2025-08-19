尋貓T恤印錯電話號碼　女子手機狂響苦不堪言：牠躺在家裏吹冷氣

最近，發生了一件非常無語的事情。



前段時間，加拿大的一個妹子@Natasha Lavoie 總接到陌生人的電話，一天最少有十幾通，對方表示：「我找到了你丟失的貓Torbo，什麼時候能拿到賞金。」

妹子一臉懵逼，她是有養貓沒錯，但她的貓叫做「Mauser」，並沒有丟失，每天都躺在家裏吹冷氣。

起初，妹子以為是電信詐騙，但電話被打了一個多月之後，她才發現……是她的電話被印在了T恤上。

原來，當地的一家制作T恤的公司@Wisdumb NY 設計了一款印有尋貓啟事的短袖，只是沒想到設計師錯用了電話號碼。

得知原因後，妹子非常生氣，她的手機號已經用了快20多年，實在不想更換，所以希望服裝公司道歉並賠償。

可目前服裝公司只是下架了商品，連個對不起都沒說，什麼也不是！

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】