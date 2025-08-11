流浪貓媽受驚跳車失蹤　奶貓命懸一線　牠徒步4公里返家看哭網民

一隻流浪三花貓媽媽與牠的孩子在運送到收容所途中，貓媽媽因為受到驚嚇跳車脫逃，本來收容所志工們都覺得浪貓媽媽凶多吉少，沒想到幾天後牠竟然憑藉意志力回到生孩子的民宅庭院內，讓志工對貓媽媽的堅強與毅力感到佩服。



根據The Dodo報導，美國加州北部一名女子在自家後院發現了一窩小貓，驚訝之餘才想起這些貓咪應該是住在附近有名的三花浪貓媽媽瑪芬（Muffin）所生的孩子，由於女子無法親自照顧這些新生寶寶，又擔心牠們無法在戶外生存，只好趕快拍照上網向朋友求助。

當地救援組織菲爾德黑文貓咪中心（FieldHaven Feline Center）的創辦人史密斯（Joy Smith）接到訊息，立刻聯絡朋友幫忙載運貓咪，然而途中發生了意外，車子行經一處鄉間路口減速時，瑪芬疑似受到驚嚇，竟然奮力從車窗跳出去消失了。

史密斯接到一窩沒有媽媽的小貓時相當難過，因為牠們才出生兩週，根本還不能離開母親，她擔心瑪芬在陌生的環境裡會遭遇危險，立即召集志工展開搜尋。為了成功引誘瑪芬，史密斯將小貓放在陷阱旁邊，希望牠們的哭聲能引來貓媽媽出現，甚至用手機播放貓咪叫聲在附近尋找，但幾天下來都徒勞無功。

這段期間，史密斯只能與志工用人工方式哺育小貓，但小貓們很明顯因為沒有貓媽媽感到有些不適應，好在一週後奇蹟出現了。史密斯接到民眾熱心報案說發現了瑪芬，這隻堅強的母貓竟然憑藉本能，走了將近四公里回到原本產子的後院。

史密斯表示，瑪芬是一隻了不起的母貓，在牠跳車離開的這段期間，牠想要回到女子的家中必須穿越馬路或大片人煙罕至的林地，沿途還可能遇到郊狼、山貓等野生掠食者，能平安抵達真是太厲害。

如今這一家子終於團聚在寄養家庭中過著幸福生活，史密斯讚嘆瑪芬是他進行動物救援生涯中見過最溫柔體貼也是最堅強的貓媽媽，寄養家庭的屋主也打算在小貓們斷奶後正式收養瑪芬一家。

