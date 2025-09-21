貓咪喵喵叫有原因！從痛苦呻吟到心情愉悅　4招讓你秒懂貓咪心思

養貓的朋友一定都有過這種經驗：家裏的貓突然一直喵喵叫，可是怎麼樣都搞不懂牠到底在叫甚麼。



寵物網《ねこちゃんホンポ》指出，貓咪的叫聲就是牠們和人類溝通的重要方式，當你不確定貓咪為甚麼喵喵叫時，可以先從以下四個重點來觀察。

點擊看貓咪喵喵叫的4個原因👇👇👇

+ 3

1. 是不是身體不舒服

如果你聽到貓咪的叫聲和平常很不一樣，比如帶點痛苦、低沉，或是感覺在呻吟，就要小心了，這可能是在喊痛！貓咪本能上會掩飾不舒服的狀態，所以有時牠們會躲在角落默默喵幾聲，都要注意。若還伴隨流口水、打噴嚏、沒食慾或是日夜不分地喵叫，就別猶豫，趕快帶去看獸醫吧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

2. 是不是剛上完廁所

你聽過「解便嗨」這個說法嗎？有些貓咪上完廁所後會突然瘋狂奔跑或大叫，據說這是因為牠們以前在野外生活時，排泄是處於最毫無防備的狀態，所以上完廁所為了自保，本能地會想要快速逃離現場。不過如果你發現貓咪頻繁進出貓砂盆、便便時叫得很淒厲，就可能是生病了，建議盡早帶去獸醫院檢查。

3. 是不是餓了

小貓會對母貓喵喵叫要奶喝，長大後同樣會用叫聲來向飼主要食物。如果貓咪常在食碗旁、飼料桶附近大聲抗議，很可能就是肚子餓了，而且越餓會叫越大聲。不過，若總是心軟「一叫就給食物」，貓咪就會養成亂喵叫的習慣，建議還是要堅持固定時間餵食。

4. 是不是心情很好

別以為貓咪只有不滿才會叫，其實牠們心情好也會發出可愛的喵叫聲，有時還會邊叫邊走過來蹭你、甚至翻肚子討摸。這時候，適時給予摸摸、回應牠，會讓你們的感情更緊密。更棒的是，牠們有時還會發出呼嚕聲，據說這種聲音也被認為能幫牠紓壓喔！

當貓咪一直叫時，先別不耐煩，也不要忽略，可以試著觀察牠叫的方式、叫的地點、甚至叫之前做了甚麼，這些都是解讀訊息的提示。如果懷疑是健康問題，千萬不要拖延，立刻找獸醫檢查。當然，也不是每一次喵叫都需要回應，像是討飯的叫聲就要有原則，免得毛孩養成壞習慣。只要學會正確解讀牠們的聲音訊號，就能更貼近貓咪的心，建立深厚的信任關係。

延伸閲讀：家貓棄窩成流浪貓寶座 開心翻滾樣子令人淚目 在珍惜被嫌棄溫暖（點擊鏈結看全文）

+ 3

延伸閲讀：

愛犬離世他怪自己曾偏心！拉拉在天上霸氣化解心結：我的漂亮不是牠能比的

野性喵星人去哪了？資深鏟屎官曝「貓咪3大爆笑舉動」早就忘了自己是野獸

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】