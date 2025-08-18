家貓棄窩成流浪貓寶座　開心翻滾樣子令人淚目　在珍惜被嫌棄溫暖

一名女子日前將自家貓咪用不習慣的貓窩拿去丟掉，途中看到附近有流浪貓便心生一念，決定把貓窩放在社區中庭的角落給牠們用，幾天後再去查看，竟發現一隻橘貓正懶洋洋地躺在貓窩上，還開心地翻滾，彷彿找到屬於自己的小天地，畫面既溫馨又讓人鼻酸。



小紅書一名網友「小紅薯68458FF9」日前把自己家貓咪用不習慣的貓窩拿出去垃圾場丟掉，但看到住家附近有一些流浪貓，想說試試看給流浪貓用好了，就放在社區中庭一個隱密的角落。

結果幾天後去查看就看到一隻可愛的橘貓躺在上面，非常喜愛那個家貓不要的貓窩，慵懶的躺在上面打滾，讓女網友看得覺得心有點酸。

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

「對流浪貓來說牠們不會知道這是家貓不要的東西，但是牠們會很珍惜」

「真的看了蠻難過的，家貓用不習慣的東西對流浪貓來說是不可多得的至寶」

「這種東西放隱蔽點，太顯眼的話被有心人看到就整碗拿走了」

「希望好心人幫助貓咪找到有愛的家」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】