小黑貓等自動餵食器放飯　最終僅掉1顆飼料　超困惑表情網民笑爆

一隻小黑貓跑到自動餵食器前等飯吃，結果到了餵食時間，機器卻只掉下一顆飼料，小黑貓一臉困惑抬頭直盯餵食器，等了半天沒反應，只好默默吃下那唯一的飼料，表情宛如在懷疑自己是不是把家裏吃垮了。



影片曝光後不少網友笑翻表示「像極了提款機前餘額不足的我」。

最近一段短片在網路上瘋傳，一隻小黑貓跑到需要臉部辨識的自動餵食器前面等放飯，結果吃飯時間到了自動餵食器卻因為故障只掉下一顆飼料，小黑貓滿臉疑惑抬頭緊盯自動餵食器，想說這機器怎麼回事，等半天都沒更多飼料掉下來，牠只好一臉委屈吃掉唯一一顆飼料，就像是在說：

這個家是不是被我吃到垮了。

影片在網路上瘋傳吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

像極了提款機前餘額不足的我、

我以為牠會生氣打機器，貓咪脾氣也太好、

貓貓委屈，貓貓不說、

黑貓：這個家終於被我吃到破破產了嗎？



延伸閲讀：貓咪大便表情比賽 這隻站著拉最吸睛 網友驚呼：成精了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】