小黑貓等自動餵食器放飯 最終僅掉1顆飼料 超困惑表情網民笑爆
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一隻小黑貓跑到自動餵食器前等飯吃，結果到了餵食時間，機器卻只掉下一顆飼料，小黑貓一臉困惑抬頭直盯餵食器，等了半天沒反應，只好默默吃下那唯一的飼料，表情宛如在懷疑自己是不是把家裏吃垮了。
影片曝光後不少網友笑翻表示「像極了提款機前餘額不足的我」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
最近一段短片在網路上瘋傳，一隻小黑貓跑到需要臉部辨識的自動餵食器前面等放飯，結果吃飯時間到了自動餵食器卻因為故障只掉下一顆飼料，小黑貓滿臉疑惑抬頭緊盯自動餵食器，想說這機器怎麼回事，等半天都沒更多飼料掉下來，牠只好一臉委屈吃掉唯一一顆飼料，就像是在說：
這個家是不是被我吃到垮了。
影片在網路上瘋傳吸引超過萬人觀看，網友留言表示：
像極了提款機前餘額不足的我、
我以為牠會生氣打機器，貓咪脾氣也太好、
貓貓委屈，貓貓不說、
黑貓：這個家終於被我吃到破破產了嗎？
延伸閲讀：貓咪大便表情比賽 這隻站著拉最吸睛 網友驚呼：成精了（點擊連結看全文）
+1
瘦弱懷孕浪貓推測只會生3隻 隔天見1窩毛球 母貓肚子是百寶袋？貓咪隔窗怒罵失控 全因鄰居作出1挑釁行為 網民笑爆表情真到位冰雹襲擊致2小貓凍僵 暖男帶牠們回家 依偎不離肩膊秒成安樂窩公司窗台驚現貓咪行騷 自信可愛融化人類同事 網民：靚過Model乖巧布偶貓突然嗷嗷亂叫 背後原因令人失笑 鏟屎官沒餵晚飯？貓咪也有偏愛 內心排行大公開！5大測試對照你在牠心中地位高低騎行比賽後公園中遇上流浪小黑貓 女子載牠找新家 結局圓滿暖心
延伸閲讀：
貓咪才是真正雙標仔！面對不同家人「態度差很大」背後4大原因超驚人
一秒掉進貓宇宙！板橋人氣貓咖「10幾隻萌喵超黏人」全程陪吃幸福度爆表
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】