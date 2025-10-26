洪災過後廢棄烤箱竟跳出小貓求生　脫水虛弱幸獲善心救起重拾生機

早前，美國德州的一家動物救援機構接到了一則求助電話，對方表示在被洪水襲擊過的地區發現了一隻貓。



據悉，發現貓的人是一位清潔工，她清理災難現場的時候看到了一個髒兮兮的烤箱，一打開就有貓跳出來。牠似乎受到了不小的驚嚇，跑出來後就躲在了走廊裏。

救援人員一聽，立刻前去營救這隻小貓。牠的情況很不好，嚴重脱水，也很虛弱。但好在精神不錯，經過治療後，好轉很多。

目前，救助機構正在聯繫貓的主人，期待回覆中。希望小傢伙早點跟主人團聚吧，雖然失去了房子，但至少家人還在，生活遲早會重新開始的。

祝福。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】