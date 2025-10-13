落雨主人抱貓狂奔　橘貓被搖出呱呱叫想說話　網民笑牠自己跑還快

出門遛毛孩的時候最怕遇到下雨天！一名飼主日前外出遛貓咪，沒想到遛到一半卻開始飄雨，急忙把愛貓抱在懷裏跑回家。然而大橘沿路被晃到一直發出「呱呱聲」，最後乾脆直接自己跑，彷彿在跟主人說「我自己跑都比你快！」



網友「Catherine Ren」在Youtube頻道轉發一段有趣影片，一名貓奴幫愛貓繫上牽繩後外出散步，不過好天氣並沒有一直持續下去，不久後就開始飄起小雨，讓飼主急忙抱起貓咪往家的方向奔去。

點擊看橘貓被主人帶著跑的可愛模樣

從搖搖晃晃的鏡頭可以看到，橘貓被抱在手中身體隨著主人的腳步不斷搖擺，還不時發出像是鴨子一樣的「呱呱聲」，可愛的模樣融化許多網友。主人邊跑甚至還邊嫌棄橘貓太胖，減肥一陣子卻都沒有看到成效。反倒是大橘最後似乎嫌主人跑得太慢，直接跳到地面帶著主人跑，彼此超有愛的互動引起網友熱烈回響。

影片發布不久就有許多網友留言：

「把貓急的都說人話了」

「貓：別晃了！本咪都要吐了！」

「他自己跑還比較快」

「橘貓真的很話嘮」

「青蛙轉世的貓 呱呱」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】