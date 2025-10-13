落雨主人抱貓狂奔 橘貓被搖出呱呱叫想說話 網民笑牠自己跑還快
出門遛毛孩的時候最怕遇到下雨天！一名飼主日前外出遛貓咪，沒想到遛到一半卻開始飄雨，急忙把愛貓抱在懷裏跑回家。然而大橘沿路被晃到一直發出「呱呱聲」，最後乾脆直接自己跑，彷彿在跟主人說「我自己跑都比你快！」
網友「Catherine Ren」在Youtube頻道轉發一段有趣影片，一名貓奴幫愛貓繫上牽繩後外出散步，不過好天氣並沒有一直持續下去，不久後就開始飄起小雨，讓飼主急忙抱起貓咪往家的方向奔去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
從搖搖晃晃的鏡頭可以看到，橘貓被抱在手中身體隨著主人的腳步不斷搖擺，還不時發出像是鴨子一樣的「呱呱聲」，可愛的模樣融化許多網友。主人邊跑甚至還邊嫌棄橘貓太胖，減肥一陣子卻都沒有看到成效。反倒是大橘最後似乎嫌主人跑得太慢，直接跳到地面帶著主人跑，彼此超有愛的互動引起網友熱烈回響。
影片發布不久就有許多網友留言：
「把貓急的都說人話了」
「貓：別晃了！本咪都要吐了！」
「他自己跑還比較快」
「橘貓真的很話嘮」
「青蛙轉世的貓 呱呱」
