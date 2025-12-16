鏟屎官神操作！為防狗在貓砂盆偷吃 竟把貓咪逼到懷疑貓生
撰文：有喵青年
出版：更新：
前不久，有個小姐姐上網求助，自己為了防止狗狗在貓砂盆裏吃自助，就把貓砂盆墊高了放在椅子上。
可她卻奇怪地發現，貓咪突然就不愛上廁所了！她還拍到了貓咪想上廁所時的視頻。貓咪手扒拉着貓砂盆，一副想跳上去又不想跳的感覺，讓人看的十分揪心！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+1
按理說以貓咪的跳躍能力，這點高度，應該輕輕鬆鬆就能跳上去的呀，可貓咪為什麼滿臉絕望的樣子呢？
視頻發出來後，評論區的回答真的一針見血！貓：跳，有可能夾不住，不跳，有可能夾不住......
真的笑發財了~哈哈哈哈哈哈！這可不嘛！誰家好貓快憋不住急着上廁所的時候，還能上躥下跳的啊哈哈哈！想象一下，當你想要腹瀉，皮燕子用力夾住粑粑的時候，到了廁所還需要在門口來個立定跳遠......
貓：要是跳起來的話，不知道我還能不能頂得住。
另一款絕望貓砂盆
說到令貓絕望的貓砂盆，不得不提這個鏟屎官男友設計的。為了減少貓砂帶出，小姐姐的男友親手設計了這個九路十八彎的貓砂盆。
網友直接笑發財：萬一貓憋不住了，那怎麼辦哈哈哈哈！
這要換成別的有性格的貓：上一趟廁所跟去緬北似的，我還是直接在外面拉吧。不得不說，小哥的貓貓真的是絕世好貓呀！
延伸閲讀：小貓超愛看電視 這天貓奴1個行為令牠崩潰 網民齊聲喊放回原位（點擊連結看全文）
+13
毛孩被帶走還以為遇拐賣 結局神反轉竟是主人演戲帶愛寵絕育設局汪喵聯手先踢落口紅 汪星人狂啃秒變烈焰紅唇 主人笑完想哭了金漸層貓與主人撞臉？複製貼上式自拍萌炸全網 網民笑稱：親生的尋貓T恤印錯電話號碼 女子手機狂響苦不堪言：牠躺在家裏吹冷氣貓咪每天外出散步回家 必叼回一物送給貓奴 可愛舉動引網民羨慕毛孩豪門夢碎合集：金毛拒闊佬、橘貓被抓回 肥貓戀富捨不得走
【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】