鏟屎官神操作！為防狗在貓砂盆偷吃　竟把貓咪逼到懷疑貓生

前不久，有個小姐姐上網求助，自己為了防止狗狗在貓砂盆裏吃自助，就把貓砂盆墊高了放在椅子上。



按理說以貓咪的跳躍能力，這點高度，應該輕輕鬆鬆就能跳上去的呀，可貓咪為什麼滿臉絕望的樣子呢？

視頻發出來後，評論區的回答真的一針見血！貓：跳，有可能夾不住，不跳，有可能夾不住......

網友爆笑評論：貓咪視角很絕望啊！（俺的毛孩子們＠抖音評論區）

真的笑發財了~哈哈哈哈哈哈！這可不嘛！誰家好貓快憋不住急着上廁所的時候，還能上躥下跳的啊哈哈哈！想象一下，當你想要腹瀉，皮燕子用力夾住粑粑的時候，到了廁所還需要在門口來個立定跳遠......

貓：要是跳起來的話，不知道我還能不能頂得住。

另一款絕望貓砂盆

說到令貓絕望的貓砂盆，不得不提這個鏟屎官男友設計的。為了減少貓砂帶出，小姐姐的男友親手設計了這個九路十八彎的貓砂盆。

網友直接笑發財：萬一貓憋不住了，那怎麼辦哈哈哈哈！

網友評論（抖音）

這要換成別的有性格的貓：上一趟廁所跟去緬北似的，我還是直接在外面拉吧。不得不說，小哥的貓貓真的是絕世好貓呀！

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】