收容所黑貓被強迫拍照「激動到模糊」　張牙舞爪太搞笑引網民熱議

撰文：貓與愛的世界
出版：更新：

早前，一家收容所收容了一隻黑貓，因為小貓沒有晶片，而且身體狀況良好，尋主無果後就進入到了送養程序裏。

於是，收容所的員工給牠拍攝照片，助力小貓趕快找到領養人，卻沒想到連拍了幾張都沒有拍到小貓的正臉。

點擊圖片看小黑貓被抓拍瞬間搞笑圖片▼▼▼▼▼

網友們都無語了：

這到底是個甚麼東西啊？會不會抓拍。

收容所那邊也很好笑，真的「抓拍」了一張哈哈。總之，希望小貓早點找到新家吧。

最後，歪個樓，黑貓的嘴鼓鼓的，為甚麼這麼可愛？

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

動物熱話
領養寵物
貓與愛的世界