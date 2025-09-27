虎斑貓嫌主人二胡拉得難聽！一真實反應令網民笑爆：連貓都受不了

一名女子在家拉二胡，愛貓原本靜靜聆聽，卻疑似嫌棄演奏太難聽，突然一口咬在飼主手臂上，彷彿抗議「別再拉了難聽死了」，影片曝光後引發網友爆笑熱議，直呼貓咪反應太誠實。



最近在Youtube上流傳一段短片，一名女子在家裡練習二胡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 2

演奏了好一段時間，在此同時她的愛貓也在一旁靜靜聆聽，但可能是嫌棄飼主拉二胡拉得太爛，後來貓咪聽到受不了，直接一口狠咬在飼主手臂上，就像是在說「難聽死了別再拉了」，讓飼主哭笑不得。

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

「是真的難聽，我聽了也渾身不舒服，遑論貓咪」

「沒辦法，樂器練習的時候拉的曲子就是最難聽的，但連貓咪都受不了可見真的有多噪音汙染」

「喵皇：饒過我耳膜謝謝」

「貓：拉成這樣當西索米都不夠格」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】