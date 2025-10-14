西施犬每週固定逃家 只因到這裏有奢華享受 連飼主都拿牠沒辦法
一隻西施犬一天到晚都在逃家，這樣的行為連飼主都無法可管，原因是因為他竟然愛上了去獸醫院作水療，可以玩水又可以治療讓他很開心，就連病好了也堅持每周都要去，這讓獸醫院跟飼主都感到非常哭笑不得。
根據The Dodo報導，巴西一隻西施犬名叫皮波卡（Pipoca），因為剛出生那段期間身上有點皮膚病，飼主就常帶牠去一家名為純愛寵物皮膚科診所（Dermato Vet Puro Amor）的水療中心進行治療，皮波卡深受獸醫兼店長坎波斯（Mariana Silvério Nunes Campos）的喜愛，因為牠總是乖巧聽話又聰明。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
但前陣子曾發生一件讓大家哭笑不得的事，因為皮波卡曾經長期離家出走，總是趁飼主不注意的時候跑走，結果沒想到牠竟然是跑到獸醫院想要玩水，只要有機會偷溜出門，牠就會一路跑到這間熟悉的店裡，想重溫水療帶來的舒適感。
現在皮波卡平均一週會到獸醫院一至兩次，只要從家裡走兩條街就能抵達，除了玩水之外還能順便洗澡，可以說是兼顧玩耍與美容。飼主現在對愛犬可以說是毫無辦法但也習慣了，只要發現狗狗不見就會直接打電話到店裡問說狗狗在不在。
坎波斯表示，皮波卡每次的「自助式享受」都由飼主乖乖買單，而她則樂於成為牠最安心的避風港，「看到牠在這裡感到安全、開心又自在，真的讓我們很感動，我們也會盡力好好照顧牠，給狗狗一個快樂舒適的玩水空間」。
