天花板傳出喵喵聲　破牆後救出2隻小貓B　1原因決定搶拐不放還

網友@_martymcflyjr 獨自在家的時候，總能聽見貓叫。一開始她還以為是自家貓，但檢查一番後發現不是自家貓，而且原住咪也很疑惑。於是，她開始尋找聲音的來源，最終確定貓叫聲來自天花板或者牆內。



她懷疑有貓被困在牆裡，於是將牆打破，想要一探究竟。然後，兩隻可憐巴巴的小貓崽探出頭來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友原本以為被困的只有一隻小貓，沒想到一口氣救出來兩隻。她特別驚喜，立刻好吃好喝招待。

後來，網友發現貓媽媽就在附近，但對方似乎對小貓崽不太關心。她決定再蹲守幾天，如果確定貓媽不要孩子了，那就別怪她搶拐小貓了～哈哈。

要不還得說撿貓也靠運氣，有的人在家都能撿到貓。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】