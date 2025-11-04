天花板傳出喵喵聲 破牆後救出2隻小貓B 1原因決定搶拐不放還
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@_martymcflyjr 獨自在家的時候，總能聽見貓叫。一開始她還以為是自家貓，但檢查一番後發現不是自家貓，而且原住咪也很疑惑。於是，她開始尋找聲音的來源，最終確定貓叫聲來自天花板或者牆內。
她懷疑有貓被困在牆裡，於是將牆打破，想要一探究竟。然後，兩隻可憐巴巴的小貓崽探出頭來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友原本以為被困的只有一隻小貓，沒想到一口氣救出來兩隻。她特別驚喜，立刻好吃好喝招待。
+3
後來，網友發現貓媽媽就在附近，但對方似乎對小貓崽不太關心。她決定再蹲守幾天，如果確定貓媽不要孩子了，那就別怪她搶拐小貓了～哈哈。
要不還得說撿貓也靠運氣，有的人在家都能撿到貓。
延伸閲讀：如何解決貓咪作息不規律的困擾？玩具、陪伴和訓練是不可或缺關鍵（點擊連結看全文）
+6
貓咪專偷區內名牌內褲贓物堆成山 鄰居埋怨：憑什麼不偷我家的？貓咪每天外出散步回家 必叼回一物送給貓奴 可愛舉動引網民羨慕夫妻領養貓咪後卻不高興？不忍拆散貓咪兄弟 最終超額認養助團圓速遞員把寵物貓頭鷹當成貓咪？網民集體曬偽貓圖：一貓一樣原住貓咪VS暴躁新貓本以為是戰場 下秒一個意外舉動即變撒糖現場相框貓窩成貓咪新寵 大貓擠爆小窩反差超萌 還被蒙娜麗莎抱著
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】