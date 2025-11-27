流浪貓變身熱心社區「除草工」　感動鄰居合力為牠尋新家退休享福

善良的人總有一堆想要養貓的理由！外國網友意外發現社區的草叢裏有一位貓咪除草工，牠很努力地用嘴巴來修剪社區的草坪。



網友跟鄰居打聽了一下，得知小貓是一隻熱心腸的流浪貓。

大傢伙都很感動小貓咪對社區環境的付出，於是聚集到一起，決定給小貓找一個「後勤部」，作為小貓努力工作的報酬。

在大家的商討下，很快就給牠找到了一個新家。於是，除草小貓擁有了名字，叫做「小鹿」，還有了新的同事，一隻點子很多的狗。

小鹿已經是一隻12歲的貓咪了，除了有點心臟問題，身體還是很不錯的。但考慮到牠工作年限太長，主人還是決定讓牠提前退休。

就這樣，小鹿光榮退休，在家養老啦~

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】