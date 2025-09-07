美國浪貓掃出晶片　主人遠在德國　失蹤5年一通電話跨大西洋團聚

命運真的很難說！前段時間，在美國密歇根州蒙塔古鎮（Montague），一戶居民發現有一隻黑色的小貓在流浪，雖然想嘗試收養牠，但牠跟家裏的其他寵物有點合不來。沒辦法，他們只能把小貓送到了收容所，希望能幫牠找到一個幸福的家。



小貓來到收容所後，被送醫檢查，工作人員發現牠竟然有主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓名叫「Trixie」，牠的主人@Olga Heigis，居住在德國。大家都很震驚，因為主人所在地和貓所在地可是隔着一個大西洋！

+ 4

於是，他們經過更近一步的調查，才得知：Heigis曾經居住在密西根洲，2020年跟丈夫一起搬家到德國。在他們搬家之前，小貓Trixie丟了。

Heigis曾想了很多辦法去找貓，但都沒有什麼消息，直到5年後，接到收容所的電話，知道貓還活着。她特別開心，當即決定辦理好手續飛躍大西洋，帶Trixie回家。

目測，收容所表示：小貓在7月底前，就會與主人見面。

時隔5年，終於要一家團聚啦，也希望所有走失的小貓都能如此幸運~

延伸閲讀：騎行比賽後公園中遇上流浪小黑貓 女子載牠找新家 結局圓滿暖心（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】