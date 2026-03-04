貓咖員工凌晨睡著　醒來見全身蓋「貓咪被」　網友讚睡眠質素太勁

撰文：貓與愛的世界
出版：更新：

網友@cafe_bravecat是貓咖的員工，前幾天凌晨一點，他忙完工作後，本想躺下瞇一會兒休息，沒想到直接睡著了，再次睜眼時已經是早上七點，中途一次都沒醒過！

最關鍵的是，他之後查看監控才發現……原來一整晚身上都蓋了「厚重的貓咪被」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪們將他包圍住（cafe_bravecat＠instagram）

貓咖裡的可愛貓咪▼▼▼

+9

真的很厲害，我身上趴一隻貓都會被壓醒，而他被這麼多貓壓在身上居然沒醒，睡眠質素真的太絕了哈哈！

延伸閲讀：晚班打工人專屬治癒！一排「小貓燈」等主人回家　這場面太有愛（點擊連結看全文）

+4
貓咪專偷區內名牌內褲贓物堆成山　鄰居埋怨：憑什麼不偷我家的？金漸層貓與主人撞臉？複製貼上式自拍萌炸全網　網民笑稱：親生的買貓窩忘了看尺吋　到貨直接傻眼　3人1貓躺平無壓力：這是貓別墅毛孩豪門夢碎合集：金毛拒闊佬、橘貓被抓回　肥貓戀富捨不得走3隻小貓排成三角形互相聞屁屁面爆紅　網民被逗笑：喵界的永動機胖橘上廁所太用力炸毛？貓皮大衣開線真相笑翻百萬網民：好可愛

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

寵物
動物熱話
貓與愛的世界