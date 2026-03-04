貓咖員工凌晨睡著 醒來見全身蓋「貓咪被」 網友讚睡眠質素太勁
撰文：貓與愛的世界
網友@cafe_bravecat是貓咖的員工，前幾天凌晨一點，他忙完工作後，本想躺下瞇一會兒休息，沒想到直接睡著了，再次睜眼時已經是早上七點，中途一次都沒醒過！
最關鍵的是，他之後查看監控才發現……原來一整晚身上都蓋了「厚重的貓咪被」！
貓咖裡的可愛貓咪▼▼▼
真的很厲害，我身上趴一隻貓都會被壓醒，而他被這麼多貓壓在身上居然沒醒，睡眠質素真的太絕了哈哈！
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】