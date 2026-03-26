貓咪半夜跑酷踢跌水杯？3個妙招調整貓作息　鏟屎官要睡好覺必學

撰文：波奇網
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深夜熟睡時，你家貓咪突然變身「夜行俠」，在房間瘋狂跑酷、跳高、甚至踢翻水杯？

別急著崩潰，這其實是貓咪的生理時鐘在作祟，這裡有3個小妙招可以科學調整貓咪作息，幫助牠們晚上安靜睡覺，白天活力滿滿。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓咪的「夜行」行為並非故意搗亂，而是由牠們的生理特性決定的：

為什麼貓咪愛半夜跑酷？

白天睡太多：如果鏟屎官白天不在家，貓咪只能靠睡覺打發時間，晚上自然精力過剩。
領地巡邏：貓咪會在夜間巡視自己的「地盤」，確保環境安全。
壓力或無聊：缺乏運動、環境變化或焦慮也可能導致貓咪夜間瘋跑。
暮光性動物：貓咪的祖先習慣在黎明和黃昏捕獵，因此現代家貓仍保留這一習性，夜晚格外活躍。

貓咪跑酷多半是因為這些原因（pexels）

3招調整貓咪「時差」，告別半夜跑酷！

1. 白天消耗精力，讓貓咪「累到睡著」

互動遊戲：每天至少花20-30分鐘用逗貓棒、雷射筆等玩具陪玩，模擬捕獵行為，讓貓咪充分消耗體力。
益智玩具：放置自動逗貓棒、漏食球等，讓貓咪白天自娛自樂，避免因無聊而夜間「自嗨」。
攀爬空間：提供貓咪爬架、貓咪隧道，滿足貓咪的探索慾與運動需求。

白天消耗貓貓經歷可以讓牠夜晚更快睡著（pexels）

2. 調整餵食時間，避免半夜「餓醒」

固定飲食：早晨和傍晚定時餵食，避免睡前餵太多，否則貓咪可能因消化活躍而在夜間興奮。
睡前小點心：可在睡前1小時提供少量易消化的食物（如主食凍乾），讓貓咪有飽足感，更容易入睡。
自動餵食器：如果貓咪習慣凌晨討食，可用定時餵食器設定凌晨少量投餵，減少「叫醒服務」。

3. 營造夜間安靜環境，幫助貓咪「入睡」

減少刺激：晚上避免大聲說話或突然開燈，降低貓咪的興奮度。
專屬睡眠區：在客廳或陽台佈置舒適的貓窩，放上帶有牠氣味的毯子，引導貓咪夜間在此休息，而非臥室。
白噪音輔助：播放輕柔的自然音效（如雨聲），掩蓋外界噪音，幫助貓咪放鬆。

夜間保持安靜可以讓貓咪更快入夢鄉（pexels）

特殊情況應對

發情期貓咪：未絕育的貓咪夜間嚎叫可能是發情訊號，建議儘早絕育以減少擾民行為。
老年貓異常活躍：若老年貓突然半夜瘋跑，需排除關節炎或認知障礙問題，及時就醫。

調整貓咪作息需要耐心，通常堅持2-4週就能見效。記住，貓咪的「夜跑」並非惡意，而是天性使然。用對方法，既能滿足牠們的需求，也能讓鏟屎官睡個安穩覺~

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【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】

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