女子錯把牛點頭當作打招呼　還點頭回禮　網民神回應指是這種邀請

妹子在城郊的一個公園裏玩耍，轉身後突然發現自己身後站着一頭水牛，似乎在偷偷觀察自己，而牠的小夥伴們都站得遠遠的。

妹子一開始也沒有多在意，還淡定地和牛牛「互哞」。就在此時，一隻帶着牛犢的牛媽媽突然對着妹子點了點頭。

妹子一下就被這頭打招呼的牛給逗樂了，尋思這牛還怪有禮貌的，於是也學着牛的模樣回了個禮。誰知牛牛看到妹子回禮，非但沒有高興，反而嚇退了幾步。難道牛牛在吃驚人居然懂自己的意思？

接着，妹子身邊漸漸圍了一群牛，妹子百思不得其解：「你們是沒有見過人嗎？」。

最開始來觀察妹子的那頭大灰牛，更是越靠越近。

對牛一無所知的妹子只能瞎嘮嗑，企圖裝成熟人哈哈哈哈哈哈。甚至伸出手小心翼翼地摸着牛頭問：「你是想要摸摸嗎？」牛聽完都陷入沉思：這兩腳獸擱這兒嘰裏咕嚕說啥呢？

見牛牛依舊朝自己逼近，這下妹子再不懂牛也察覺不妙了。妹子也不敢撒丫子跑，只能慢慢後退，期間還指着走遠的牛牛大部隊企圖勸跟前的倔牛歸隊。牛不語，只一味地靠近，實在慫了的妹子只好趕緊離開。

回到家後，妹子將拍下的視頻片段發到網上，求問牛牛想表達什麼，怎麼一時打招呼，一時想頂人的。

結果一看評論區嚇到魂都飛了：牛點頭是展示武器並約架的意思，你還學着牠們「回禮」，等於你答應了牠們的決鬥請求。

這下徹底理解，為何牛媽媽看到妹子回禮後，會是被嚇得後退幾步了。

代入牛牛的視角來看，回家的路上突然出現了一隻嘿嘿傻笑的無毛猩猩。朝牠展示武器，企圖嚇跑牠，手無寸鐵的牠非但不跑，還學着你的樣子嘲諷回來？？？

真的慶幸妹子遇上的是性情比較温順的水牛，如果是像牦牛這樣的暴脾氣，真的不敢想象。

有很多網友也回憶起了自己和牛因為語言不通鬧出的笑話。

牛：你要是不鬧，咱倆早到家了！

牛到家了，但放牛的人丟了圖片

牛牛為這個家操碎了心。

看看別人家的孩子和牛。



警察叔叔大半夜地牽着牛在路上閒逛，因為找不到牛牛的主人了，「問牠主人在哪也不說」。

最後好不容易才找到主人，「因為牠看到主人就說話了」哈哈哈哈哈哈哈哈哈。

牛：媽媽說不能跟陌生人說話，哪怕你是警察蜀黍也不行。

