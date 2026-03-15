以為是貓咪幫撿鎖匙暖心故事　真相超搞笑　喵：原來我只是工具

撰文：有喵青年
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小姐姐回家開鎖時，不小心把鑰匙掉下去了，她就把貓貓叫了過來!

還以為是貓咪聽得懂人話，幫忙把鎖撿起來的暖心故事......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

鎖匙不小心掉在門裡，主人似乎要尋求貓貓幫忙（有喵青年＠微信公眾號）

沒想到小姐姐一把抓起貓，把鑰匙從門縫踢了出去哈哈哈哈，現在才明白這個門縫是怎麼用的！

主人抓起貓把鑰匙從門縫踢了出去（三隻小貓＠Bilibili）

點擊圖片看清楚貓咪如何成為工具貓：

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貓咪哪有那麼聰明，還得靠自己哈哈哈哈~怪不得人類和動物的區別是，人類擅長運用各種工具~

貓貓話：不要把我當成工具啊！

小貓：不要把我當成工具啊！（AI生成圖片）

延伸閲讀：主人曬橘貓賣力吃飯照　渾身肌肉線條超明顯　網民：偷吃蛋白粉？（點擊連結看全文）

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【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】

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