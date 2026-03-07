紅腸老闆投餵小狗後　十多狗狗天天報到甩不掉！網民：信心保證

狗狗嚴選，真的讚！



一群人排隊我憂心是騙局，但是這麼多狗排隊，我肯定去買來嚐嚐！

刷到一個擺攤賣哈爾濱紅腸的老闆，一句「歡迎免費品嚐」，吸引來的竟然是當地的汪汪家族。

只因老闆隨手拿紅腸投餵過小狗一次，沒想到一呼百應，一狗傳十狗，十狗傳百狗，雖然在當地沒打開知名度，但在狗界卻打開了，每次紅腸一齣攤，汪汪隊聞着味兒就來了。

沒有通知，沒有預告，統一的黃白花色，每次固定刷新十幾隻。只是，十幾隻狗都湊不出來一塊錢。

老闆攤還沒擺完就被團團圍住，小傢伙們什麼也不幹，就天天對着店主搖尾巴。善良的老闆也是十分無奈，嘴上說着餵不起了，但卻還是拿出自家紅腸挨個投餵。

即使，老闆悄悄換地方擺攤，汪汪家族卻依舊能輕鬆找到，準時出現在攤位面前。

紅腸賣沒賣出去不知道，小狗是真的捨不得走啊......

要知道，小狗的嗅覺非常靈敏，嗅覺細胞是人類的40倍之多，甚至，能分辨超過10萬種氣味。所以說，老闆家的腸可以放心買，絕對新鮮肉味正，小狗的鼻子不會騙人，更何況是一群狗呢！

汪汪隊嚴選紅腸，見過口碑不錯火了的，第一次見狗碑太好宣傳火的哈哈哈！

評論區爆笑：

「該說不說出餐有點慢了哦，那顧客都餓成狗了。」

「你要相信，狗狗都愛吃的東西，肯定健康美味！」

「這都是減肥的時候話：再吃我就是狗，轉眼就吃了一根哈爾濱紅腸的人變的。」

「老闆：賣了半天，狗來的比人多，開門來財，旺財先來。」

「哈爾濱紅腸，這就是口碑！」

「老闆：咋回事呢，怎麼越賣越窮！」



汪汪隊：參見紅腸大王～

這一刻終於明白了，什麼叫：人活得不如狗......

有網友比較了狗狗吃的和人吃的食物食材表。

狗糧配料表健康到幾乎沒有添加劑，而人吃的則堪比添加了一個化工廠！

網友發現狗糧配方特別純淨，而人吃的東西添加劑很多（狗與愛的世界＠微信公眾號）

一看評論區，也是直接打開了新想法：

「我以前掉頭髮特別厲害，無意間用了狗狗洗毛的香氛，頭髮真就掉少了。」

「外面買的滷味我吃得很香，我家狗都不吃，牠就吃我媽燉的骨頭和肉。」

「偶然用了寵物沐浴露，那真的是5天一點不油也不軟榻。」

「寵物食糧還真不敢加，因為毛孩能嗅出來，而人在這方面有先天性缺陷。」

「要不以後直接買狗糧呢？」



所以說......寵物的命是命，牛馬的命就不是命是吧，真的夠了，以前是我食乜狗食乜，以後是狗食乜我食乜！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】