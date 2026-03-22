拒絕隨地大小便！靠肉乾獎勵加定點廁所　一個月教出懂事好狗狗

生活中不管是人和動物都有生理上的問題需要解決。當問題得不到解決時，不僅我們人類會感覺難受，其實我們家庭中的寵物狗會更加的難受。



當你對你的寵物狗過度縱容溺愛，牠就會隨地排泄，把家裏搞得臭烘烘。如果在小的時候不訓練牠，那麼牠長大的時候就更加難以矯治。接下來我來給大家講講動物中的狗狗如何訓練牠解決生理問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 為狗狗設立「廁所」

當你想要訓練狗狗大小便的時候，首先你應該從牠小時候開始抓起。當小時候完成訓練，長大之後就不會隨地排洩。我們在家裏養狗狗的時候應該為牠設立一個廁所，這樣牠就有了一個固定排洩地點。

可以在家中的廁所空出一個地方專門讓狗狗用來大小便，這樣就可以使家裏環境保持整潔有序。當狗狗還小的時候應該教牠去專門的「廁所」大小便，不然的話家裏會臭烘烘的。

2. 與狗狗一起上「廁所」

我們可以帶牠一起去廁所解決生理問題。當牠不聽話的時候可以適當使用一些「暴力」這樣有利於牠聽話。當你早上起牀時，第一件事肯定是去廁所。狗狗在排洩前也會表現一些習性，當牠在地上嗅來嗅去，就是牠想大小便的明顯特徵。這種情況應該立即帶牠去專用廁所。

3. 為狗狗建立獎勵機制

在訓練的時候，當牠十分聽話且完成度很高那麼我們應該做出適應的獎勵。這種獎勵機制在狗狗小的時候非常的實用。那麼我們應該用什麼食物來做牠的獎勵呢：我們可以來選擇健康美味的肉乾零食。當你一次又一次這樣訓練牠，那麼牠的記憶會深刻在腦中。只有重複的訓練才會得到你想要的的結果，所以我建議你1~3天訓練8、9次。一個月下來那麼你可愛的狗狗會十分的懂事，再也不會隨地大小便了。

為狗狗設立獎勵機制可以讓牠更快地學習（pexels）

狗狗其實特別容易訓練，只要我們用心去教牠們，那麼沒有什麼事情是做不成的。通過這次訓練我們可以體會到堅持是勝利。由此可以認識到只有我們去實踐才會出現想要的結果！在我們訓練的過程中還提高了我們個人的素養和家庭的管教，有狗狗的家庭可以試一下以上的這些方法。

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