養貓必看！4招輕鬆解決貓咪磨爪壞習慣　讓你的沙發不再傷痕累累

磨爪是貓咪的天性，不可能改變。但是貓咪別的地方不抓，就是喜歡抓沙發，剛買的沙發過不了多久就已經傷痕累累了，這也是非常讓人頭疼的事情。



作為貓咪的主人首先要尊重貓咪的天性，為了貓咪能更和諧的在家中生活，你可以通過一些措施來改掉貓咪抓沙發的壞習慣。

磨爪是貓咪的天性，不可能改變。（danilo-batista＠Unsplash）

1. 定期為貓咪修剪指甲

貓咪磨爪就是為了磨指甲，定期修剪可以減少貓咪對傢俱的破壞，同時也不會抓傷人。

2. 給貓咪準備可以給她抓的東西

這是最重要的原則，既然貓咪的天性是不能改變的，那麼禁止貓咪抓一個地方的同時要給貓咪提供另一個可以磨爪的地方，這個非常重要!

可以專門給她準備一個磨爪板(最好是天然材質的，如麻繩、木頭等)，垂直固定好，然後訓練貓咪去那裏磨爪。必要時可以使用一些貓薄荷吸引貓咪過去磨爪。現在市面上還可以買到已經噴灑了貓薄荷的貓抓板，大部分貓咪都很喜歡用。另外，一些天然材質做的草墊子也是有些貓咪的最愛，有的貓咪會很自覺地在上面磨爪的。

3. 準備一把水槍，在她去抓沙發的時候教育她

貓咪非常害怕突如其來的「襲擊」。當貓咪準備抓沙發的時候用水槍「滋」他一下，貓咪會非常害怕的逃走。多使用幾次這個方法，就會讓貓咪形成一種條件反射：去沙發那裏磨爪=被未知的東西突然襲擊，自然而然貓咪就會放棄沙發了。這個辦法曾經讓一隻已經有7年沙發磨爪史的貓咪改掉了壞習慣，在搬家後沙發終於安全了。

水槍的噴射對貓咪來說是沒有什麼傷害的，只是起到警示的作用。不過要注意的是，不要將水滋到貓咪的耳朵裏。

4. 在沙發上她喜歡抓的地方噴上檸檬水

檸檬水的味道貓咪不喜歡，同樣桔子皮的水貓咪也很討厭。其他的不受貓咪歡迎的味道還有花露水、風油精等。貓咪去磨爪的時候聞到這些味道，一定是會避開的。

解決貓咪抓沙發問題的小竅門：

1. 在給牠提供抓的地方的同時，在沙發貓喜歡抓的部位全貼上雙面膠帶紙。貓不喜歡那種粘粘的感覺。

2. 懶人的簡單辦法：沙發上放一本厚雜誌，貓抓沙發時猛然用雜誌拍沙發，在牠面前拍，牠立刻嚇跑，幾次見效。



