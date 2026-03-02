金毛臉上長怪異黑胎記　獸醫檢查後給出令人放心答案：牠非常健康

這隻金毛名叫「恩佐」，牠非常的特別，自出生起，牠就因為罕見的基因突變導致了某一段DNA上沒有金毛特徵的修飾基因，所以，牠臉上出現了黑色的胎記。



胎記的面積隨着恩佐長大而越來越大，但即便外表與眾不同，牠卻還是保有了金毛活潑可愛的個性。

而值得慶幸的是，雖然恩佐有罕見的基因突變，但其實修飾基因只會間接影響主要基因的呈現，對遺傳性狀並不會有直接影響，所以恩佐是一隻有着特別毛色的健康狗狗！

該說不說，還真挺酷的！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】