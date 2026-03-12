女兒撿流浪橘貓陪媽媽守店！媽媽告別無聊 牠1舉動添樂趣超討喜
撰文：擼貓教授
出版：更新：
這隻小橘貓是女兒撿回來的流浪小貓，在店裏生活，陪着媽媽守店。
小貓一來，就用可愛的外表征服了媽媽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+2
媽媽坦言，以前守店感覺很無聊，現在有小貓陪着太開心了。
有網友建議，小貓在店裏散養一定要記得做絕育，不然貓咪會跑丟。媽媽馬上安排了疫苗，等長大一些後就安排絕育手術。
看到很多店純粹把貓當工具，不關心貓的生活和健康，更不會給貓做絕育。這種把店貓養得很好，還會給貓做絕育的店鋪真的會讓人好感度倍增啊！
延伸閲讀：3隻小貓排成三角形互相聞屁屁面爆紅 網民被逗笑：喵界的永動機（點擊連結看全文）
+4
橘貓媽媽找二哈帶娃 從生無可戀到化身專業貓窩 連拆家都忘了貓爸偷懶不想照顧孩子 全部帶到平板電腦前看卡通 貓媽經過傻眼小萌貓誘惑床照爆紅 伸爪露腦袋可愛到心臟受不了 根本不想起床流浪貓也會點外賣？「祝您用餐愉快」餐盒背後隱藏感人暖心真相流浪橘貓最心愛玩偶壞了 醫生搶救手術期間全程緊盯 結局超暖主人總覺虧欠小貓太多 曬出愛寵照片反被嘲笑 胖成卡車還心疼？
【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】