女兒撿流浪橘貓陪媽媽守店！媽媽告別無聊　牠1舉動添樂趣超討喜

這隻小橘貓是女兒撿回來的流浪小貓，在店裏生活，陪着媽媽守店。



小貓一來，就用可愛的外表征服了媽媽。

媽媽坦言，以前守店感覺很無聊，現在有小貓陪着太開心了。

有網友建議，小貓在店裏散養一定要記得做絕育，不然貓咪會跑丟。媽媽馬上安排了疫苗，等長大一些後就安排絕育手術。

看到很多店純粹把貓當工具，不關心貓的生活和健康，更不會給貓做絕育。這種把店貓養得很好，還會給貓做絕育的店鋪真的會讓人好感度倍增啊！

