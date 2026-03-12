女兒撿流浪橘貓陪媽媽守店！媽媽告別無聊　牠1舉動添樂趣超討喜

撰文：擼貓教授
出版：更新：

這隻小橘貓是女兒撿回來的流浪小貓，在店裏生活，陪着媽媽守店。

小貓一來，就用可愛的外表征服了媽媽。

媽媽坦言，以前守店感覺很無聊，現在有小貓陪着太開心了。

有網友建議，小貓在店裏散養一定要記得做絕育，不然貓咪會跑丟。媽媽馬上安排了疫苗，等長大一些後就安排絕育手術。

看到很多店純粹把貓當工具，不關心貓的生活和健康，更不會給貓做絕育。這種把店貓養得很好，還會給貓做絕育的店鋪真的會讓人好感度倍增啊！

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】

