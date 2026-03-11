兩隻小貓為鏟屎官吃醋打架　橘貓全程被豹貓壓制　結局太好笑

貓強與否也看天賦。



網友@Kantoku養了兩隻小貓，豹貓「Chatora」還有橘貓「Bengal」。

兩隻崽都對鏟屎官愛的深沉，常常會因為誰能待在鏟屎官身邊而打架。

但有一點很尷尬，Chatora作為一隻豹貓，敏捷度和精力都比Bengal強很多。然後兩隻貓貓一打架，橘貓幾乎就沒贏過。

就像前陣，咪們為了爭奪鏟屎官身邊的椅子，發生鬥毆。

Chatora直接伸出小貓爪要開揍，而Bengal其實也預料到了牠要打自己，但……某豹另一隻爪把牠給按住了。

就這樣，Bengal直接用臉迎接了Chatora的巴掌。Bengal慘敗並醖釀起了復仇計劃，於是兩天後，牠決定率先發起攻擊。

但Chatora不僅躲過去了，還左邊給了牠一巴掌，上面又給了牠一巴掌……

鏟屎官都無語了：以後……打不過就不要打了吧~哈哈哈。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】