飼主冷血棄狗謊稱流浪　狗狗無人領養險被安樂死　奇跡獲救被暖哭

一隻5歲米克斯狗（混種犬）被飼主謊稱是流浪狗帶去收容所丟掉，但因為過了一個月都沒人要認養即將安樂死，狗狗知道自己快要死了瞪大眼睛不敢置信，好在最後關頭有人保下牠的命，狗狗知道自己逃過一死，開心地靠在救援人員身上露出笑容。



根據The Dodo報導，美國洛杉磯一隻名叫瑞奇（Ricky）的流浪狗被一名男子送進收容所，但收容所卻發現送牠來的人怪怪的，口口聲稱瑞奇是流浪狗，但晶片掃描卻揭露真相，原來那人正是瑞奇的飼主，動保組織洛杉磯急救犬（Los Angeles Urgent Dogs）人員十分難過，指出瑞奇的主人直視愛犬的眼睛謊稱不認識他，但轉身離開時毫不猶豫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 8

5歲的瑞奇在擁擠的收容所裡焦慮感爆發，雖然牠和志工互動時十分乖巧也喜歡散步，但面對吵雜聲與其他狗狗卻顯得無比恐懼，待了將近一個月後因為一直沒有人提出認養申請，瑞奇被列入安樂死名單，如果8月10日下午4點前沒有人收養就會死亡。瑞奇很快就知道自己即將迎來安樂死，害怕地瞪大眼睛不敢置信，一臉看起來快哭了。

幸運的是，民間救援組織米妮的狗狗救援（Minnie’s Mutts Rescue）創辦人提利亞（Courtney Tillia）知道這個消息後立刻趕往現場救援，雖然不曾見過牠，但實在無法容忍一隻可憐的狗狗就這樣即將迎來死亡，她拼命尋找寄養家庭卻始終無果，眼看期限到來，她痛苦到徹夜難眠，隔天打電話確認時奇蹟出現了，瑞奇還沒被執行安樂死。

快來看看，獲救後的瑞奇吧！👇👇👇

提利亞二話不說趕到收容所親自接牠回家，本來總是瞪大眼睛、沉著一張臉的瑞奇靠在提利亞身上，如釋重負露出了燦爛微笑，像是知道自己重獲新生，如今牠正在動物醫院療養犬舍咳嗽與腸胃問題，身體逐漸康復，也持續等待屬於牠的永遠家人。

相關閱讀：禿毛醜狗沒人收養險安樂死 女童落淚為牠請命 奇蹟重逢超感人（點擊連接看全文）

+ 6

延伸閱讀：

台南穿山甲死傷83%野狗攻擊？ 在地人另有觀察

獨／高雄馬頭山慘遭野狗圍攻！梅花鹿傷重死亡 救援居民：R.I.P

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】