遭棄養西施犬流浪街頭　獲救住進安老院　失智老人看到牠竟露笑容

一隻7歲的西施犬在美國德州街頭流浪，發現者杜蘭（Priscilla Duran）聯繫原主人後，對方表示已經棄養，杜蘭將小狗帶回任職的安養中心，成為機構裡75名住民備受喜愛的成員。杜蘭說，許多語言能力退化的失智患者因為牠開始表達喜悅。



根據《Good News Network》，這隻灰棕色的西施犬在德州街頭被發現時，全身毛髮凌亂,看起來已經流浪了數個月。發現這隻小狗的杜蘭，是菲洛梅娜（The Philomena）安養中心的輔導員，他聯繫小狗晶片上的資訊，發現小狗的名字是Chewy，而原主人表示「一點都不想要這隻狗了」。

杜蘭說，Chewy需要一個家，這正好是菲洛梅娜安養中心可以提供幫助的地方。

雖然Chewy並非正式的治療犬，這位四腳的開心果卻帶來同樣的療癒效果。牠特別能安撫失智症患者的情緒，甚至平時很少開口的居民，因為Chewy的到來而露出笑容、說出幾句話，分享因牠而感到的喜悅。

Chewy經常陪伴住民度過拼字遊戲夜，悠閒地窩在他們的膝上，享受著耳後的撫摸。牠也喜歡搭乘住民的助行器四處兜風，走到哪裡，就把歡笑與溫暖帶到哪裡。

「我從沒看過有人見到這隻小狗後不露出笑容。即使是失智照護區的患者，當言語不足以傳達情感時，有了動物的陪伴，已經不再需要話語。」並補充「狗狗證明了行動勝於言語。」



「我們的住民明白在陌生環境重新開始的感覺。他們在這裡找到歸屬，Chewy也是如此。牠不僅是一隻寵物，更是我們社區的一份子。」



「當時很顯然地，牠與其他住民、小狗相處得很好」

「牠已經學會了定點大小便，舉止得體，而且不會對任何事吠叫」

「Chewy骨子裡沒有一點惡意，是最自在、最放鬆的小傢伙」



這隻一度沒有人想要的狗，如今成了「菲洛梅娜」大家庭的新寵兒。牠經常造訪櫃台辦公室，熱情迎接每一位進出的人員。有時候，牠還會盛裝打扮，像是要去市區赴約。

曾經無家可歸的這隻流浪狗，如今擁有了溫暖的新家，也為這裡的每一位住民帶來更多光明與笑容。

