貓咪突然攔路不讓走？書櫃下秒即砸下　翻看監視器兩人嚇到發抖

貓咪真的有點厲害！最近，刷到了一個非常驚險的帖文。網友@王薯條的朋友上個月出了車禍，全身多處骨折，目前也一直在調養身體。



最近，恰好趕上網友休息，就想着很久沒做飯了，那做個豐盛的午餐來招待朋友，也讓她的心情好一些。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

博主煮了很多飯菜給她車禍後的朋友（小紅書@王薯條）

跟住，她在廚房忙着煮飯，朋友坐在電競椅上休息。

王薯條的朋友坐在椅子上休息（小紅書@王薯條）

因為身體的緣故，朋友也不能久坐，需要定時活動。於是坐了一會兒之後，她就起來洗水果活動活動。

網友一看菜也差不多備好了，就叫住了洗完水果準備回去坐着的朋友，讓她幫忙淘米煮飯，這樣也能多溜達幾步。

本來這事就很正常，沒什麼奇怪的。

但當朋友準備煮飯的時候，家裏的小貓卻毫無預兆地衝過來，打了朋友的腳一下，接着又貼貼她。

貓咪打了她之後又親暱地貼在一起（小紅書@王薯條）

倆人都對牠有點不知所謂，網友還問朋友是不是又招惹小貓了。因為平時朋友就很喜歡逗小貓，小貓煩了，就用小貓爪打她。

不過，以前是隻打不貼的。

貓貓當時的行為引發眾人不解（小紅書@王薯條）

朋友很無辜，她從頭到尾都沒有招惹小貓。

就在倆人瘋狂分析貓這樣做的原因時，旁邊安裝了一個月、重達幾十斤的書櫃轟然倒塌。

驚天巨響把她們都驚傻了。

沒想到貓貓剛做出怪異舉動不久，書櫃轟然倒塌（小紅書@王薯條）

因為書櫃倒下的位置正是朋友原來坐着的位置，也是她去煮飯的必經之路。也就是說，如果不是小貓打朋友的腳攔住她，她已經過去了。

事故發生後，兩個人都有些後怕，同時也很感激小貓，覺得貓咪帶來了好運。

可倆人也沒多想，覺得小貓是誤打誤撞。

但等她們後來翻看監控的時候，才發現真不是巧合，而是貓咪見義勇為。

在書櫃倒塌前，小貓一直在旁邊休息，它看到朋友往廚房方向走的時候，突然起身過去攔住她。

它似乎知道書櫃出了問題，人類過去會受傷，特地跑來救人。

貓咪察覺到不對勁後馬上起身阻住博主的朋友（小紅書@王薯條）

朋友特別感動，身體還沒恢復，如果被這十幾斤衣櫃砸了……很難想象後果。

後來，朋友立刻給貓咪買了72個罐罐，感謝小貓的見義勇為！

有靈性貓咪

貓真的很有靈性！就如前不久：

一位黑龍江網友下午四點的時候，突發奇想要去爬山，臨時做了簡單的攻略，帶着家人就去了。

但沒想到的是，爬山時間比預計的要久，天都暗了還沒到山頂。

最糟糕的是，山上突然下雨。雨天路滑，山路陡峭，天色還暗。網友一家都迷路了，遲遲無法下山把孩子也嚇得哇哇大哭。

正在他格外焦慮的時候，突然出現了一隻小貓，像是山神派來的使者給他們帶路。

當博主下山迷路書有隻貓咪帶着他們走下了山（抖音@張大寶）

貓貓不急不緩地走在前面，人累了它就等等他們。小貓穩如泰山的樣子給了一家人安全感，孩子也鎮靜了下來。

就這樣走走停停，小貓成功將人帶下了山。

後來，有網友說：

「這隻小貓是山下便利店的貓咪，它經常會給迷途的登山客帶路」。



眾所周知，貓的聽力靈敏度是人類的3-4倍，它們能聽到人類聽不到的細小聲音，提前感知危險。

但如果，小貓在遇到危險甚至發現危險的時候，不逃跑，還願意主動幫助人類，那真的除了善良和愛再無法去解釋了。

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