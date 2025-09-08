失戀男陷低潮　窗外竟跳進一隻貓咪！牠是上天派來救贖小天使？

一年前，網友和交往4年的女友分手了，他一直提不起精神。大概分手的第二周，他突然發現牀上有一串小貓的腳印，但家裏又沒有貓。



網友推測是有貓從開著的窗戶進入了他家，溜達一圈就走了。他更感傷了，覺得自己女友留不住，貓也留不住。

大概又過了兩周，網友洗完澡去客廳，突然發現有一隻貓坐在推拉門面前。他很驚訝也很感動，心裏就有一種衝動，告訴自己一定要把小貓留下來。

但是這隻貓就若即若離的，似乎想留在這個家，但又不想靠近他，雙方就這麼拉扯了兩個多月，貓終於讓他摸了。

後來，小哥跟周圍打聽了一下這隻貓，知道牠是流浪貓後，徹底將牠留了下來。

網友是一個喜歡狗狗的人，從來都沒有養過貓，也沒怎麼接觸過貓。

但他卻對這隻貓有很深很深的感情，或許是因為在自己最脆弱最孤獨的時候，牠來了，就像是老天知道他需要陪伴一樣，分配給了他一隻小貓。

網友說：

祝福我們未來的日子裏一直相依相伴，共同成長！

