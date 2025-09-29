與愛貓分離8年！以為早已被忘記　老貓1個動作讓她淚崩：牠還記得

許多飼主都曾面臨與毛小孩分離的時刻，但那份深厚的羈絆，即使過了多年也難以抹滅。一位網友分享了她與昔日愛貓分別長達八年的感人重逢故事，本來以為貓咪早已忘記自己，沒想到接下來的動作卻讓許多網友看了淚崩。



網友「我是追劇腦」在社群分享，她從小學就開始飼養這隻貓咪，一人一貓相伴了四年，卻在某天被家人強制送走。這份思念從未停止，就這樣隔了八年後，她終於有機會探望當年的愛貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

該貼子的截圖（106jyp＠小紅書）

原本她以為貓咪早已不記得自己，沒想到重逢的瞬間，這隻老貓咪竟然一直蹭著她，甚至還出現「踩奶」的撒嬌行為，似乎在說「好久不見，我還記得你！」立刻讓原PO眼淚潰堤。

網友表示貓咪性格乖巧、聰明又貼心，從不讓人擔心。最讓她印象深刻的是，貓咪非常信任她，在她去上學時，牠甚至曾在她的被窩裡生下小奶貓，讓飼主看了又驚又喜。

一起來看看，性格乖巧、聰明又貼心小貓咪吧！👇👇👇

+ 2

然而國中住校後，某天家人卻趁她不在，偷偷地將貓咪送走。她傷心欲絕四處尋找愛貓，沒想到兩天後，貓咪竟然自己跑了回來，只是身形瘦了一大圈，讓飼主相當心疼。不料好景不長，家人再次趁她上學時將貓咪送走，飼主與家人大吵一架，最終仍無法改變，因為家人擔心貓咪會帶來細菌。

不過原PO也明白儘管久別重逢非常感動，但這不代表她就可以將貓咪接回來，認為老貓已經習慣了新的生活，身邊也有另一隻貓咪陪伴，而且年紀大了，怕突然改變環境會對牠造成應激反應。

這段感人的故事讓網友紛紛淚崩，留言表示：

「這次別再分開了」

「好感人，八年了貓咪還記得你，太神奇了」

「牠大半輩子沒見到你了」

「相當於在晚年見到了小時候的媽媽」



雖然這次重逢後，仍需與貓咪面對分離，但她感性地說

牠現在天天睡覺，我去的那次竟然還跟我玩了一會，真的很高興。

延伸閲讀：流浪貓媽受驚跳車失蹤 奶貓命懸一線 牠徒步4公里返家看哭網民（點擊連結看全文）

+ 4

延伸閱讀：

領角鴞闖民宅屋主開燈驚見在供桌「等吃的」 獸醫師檢視無傷野放

獼猴、白鼻心入侵雙北社區 通報暴增

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】