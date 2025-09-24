黃毛去鄰居家做客　剛進門就把橘貓飯吃光光　當事貓表示不解

邪惡大黃狗第一次去鄰居家做客，剛進門就直奔貓碗，把小貓的飯全部吃光光，小貓在滿臉難以置信看着這一切。



小貓：？！這是你家，還是我家？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

邪惡大黃狗剛乾完貓糧，又叭叭叭叭叭喝小貓的水碗。

貓：有完沒完，等下不會把我也啃了吧。

網友推測是因為貓糧太香了，貓糧大部分都是純動物蛋白，也就是純肉的，而且含量也比狗糧多，所以貓糧比狗糧香很多，哪隻狗能抵擋住這種誘惑。

邪惡大黃狗：嘿嘿嘿，下次還來！

吃飽了，下次還來（憂鬱的捲心菜＠抖音）

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】