洗衣機變貓咪健身房！主人見衣服亂丟以為遭爆竊　影片笑翻網民

一名男子下班返家發現衣服散落一地，懷疑家裡可能被人爆竊，結果在陽台抓包「現行犯」竟是自家貓咪把洗衣機當跑步機狂奔，然後連帶把原本放在洗衣機裡面的髒衣服通通丟出來，影片曝光讓不少網友笑翻。



最近一段短片在網路上吸引網友熱議，一名男子下班回家發現家裡一堆衣服被亂丟在地上，以為是有小偷闖進家裡偷東西。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪把洗衣機當跑步機（點擊放大圖片）👇👇👇

+ 4

他急壞了趕緊找尋財物是否有損失，跑到陽台一看竟當場抓包現行犯，原來是自己的愛貓居然有了通天本領，跑進滾筒洗衣機裡面把所有衣服通通抓出來，然後把洗衣機當跑步機用，好在當時洗衣機沒有插上電源呈現斷電狀態，不然後果不堪設想。

相關文章：晨跑遇神秘小毛球窮追不捨 帶回家後憑本事輕鬆馴服大狗成新成員（點擊連結看全文）

+ 3

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

「牠在暗示你要買跑步機」

「愛運動的貓」

「看來是很有健康觀念的貓皇，知道要鍛鍊身體」



也有網友呼籲家裡有滾筒洗衣機的飼主，要注意貓咪跑進去的問題，今天這個案例是因為洗衣機沒打開所以很有趣，要是洗衣機被貓咪誤觸開關運行那就一點都不好笑了，

奉勸各位家裡有貓的奴才，盡量不要讓主子靠近洗衣機比較好。

延伸閱讀：胖橘上廁所太用力炸毛？貓皮大衣開線真相笑翻百萬網民：好可愛（點擊連結看全文）

+ 7

延伸閱讀：

「1塊吐司睡在貓體工學床上」溫馨照瘋傳 萬人淚崩：浪貓很愜意我很想哭

「路邊貼尋貓啟事沒附照片」她傻眼喊怎麼找 細看文字瞬間懂了：太丟臉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】