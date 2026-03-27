金毛怕媽媽吃冷飯 拿心愛小毯子蓋外賣 網民：這和親生沒區別！
撰文：狗與愛的世界
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你告訴我，這和親生的有什麼區別！？
博主半夜突然接到了加班的通知，晚飯都沒來得及吃就出門了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
門口放着剛到的外賣，家裏的金毛看到後，扭頭就把自己的小毯子叼了過來，小心翼翼的蓋在了飯上，生怕媽媽回家吃不上熱乎的飯。
更暖心的是，狗狗還不忘提醒主人吃飯，牠自己跑到了按鈕的旁邊，試圖叫媽媽回家：「媽媽，吃飯呀，媽媽！」
狗狗的尾巴不自覺的搖了起來，而在等到主人安撫的聲音後，便不吵不鬧的趴在了飯飯旁邊守護。
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回看博主以前的視頻才發現，這隻金毛簡直是神仙狗狗！
不僅會主動收拾亂糟糟的客廳，每次博主獨自出門牠還會叼着小夜燈追出去，好像在說：「媽媽別怕，我給你照亮！」
狗狗不會說話，卻把對媽媽所有的愛都藏在了一個個笨拙而又貼心的小動作裏……
評論區羨慕哭了：
「老闆還不如狗懂事...」
「你是說你養了一隻天使嗎？」
「我家的逆子只會感謝天降美食。」
「停停停！如果是我家狗已開盒吃自助餐了！」
「大家不要信啊，我試了下我的肯德基被狗子吃完了，就留個空盒子給我……」
建議不要輕易嘗試哈，別拿這個考驗幹部啊~哈哈哈！
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