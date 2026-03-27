金毛怕媽媽吃冷飯　拿心愛小毯子蓋外賣　網民：這和親生沒區別！

你告訴我，這和親生的有什麼區別！？



博主半夜突然接到了加班的通知，晚飯都沒來得及吃就出門了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

門口放着剛到的外賣，家裏的金毛看到後，扭頭就把自己的小毯子叼了過來，小心翼翼的蓋在了飯上，生怕媽媽回家吃不上熱乎的飯。

更暖心的是，狗狗還不忘提醒主人吃飯，牠自己跑到了按鈕的旁邊，試圖叫媽媽回家：「媽媽，吃飯呀，媽媽！」

狗狗的尾巴不自覺的搖了起來，而在等到主人安撫的聲音後，便不吵不鬧的趴在了飯飯旁邊守護。

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回看博主以前的視頻才發現，這隻金毛簡直是神仙狗狗！

不僅會主動收拾亂糟糟的客廳，每次博主獨自出門牠還會叼着小夜燈追出去，好像在說：「媽媽別怕，我給你照亮！」

狗狗不會說話，卻把對媽媽所有的愛都藏在了一個個笨拙而又貼心的小動作裏……

評論區羨慕哭了：

「老闆還不如狗懂事...」

「你是說你養了一隻天使嗎？」

「我家的逆子只會感謝天降美食。」

「停停停！如果是我家狗已開盒吃自助餐了！」

「大家不要信啊，我試了下我的肯德基被狗子吃完了，就留個空盒子給我……」



建議不要輕易嘗試哈，別拿這個考驗幹部啊~哈哈哈！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】