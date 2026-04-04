拉布拉多每日探訪鄰居　穿軟鞋護門、設鼻按門鈴　暖心互動成熱話

這隻住在美國加州的拉布拉多「艾米」（Emmy）每天最期待的事情，就是去拜訪女鄰居「琳達」（Linda）。



艾米一離開家後會立刻衝向琳達的家，興奮地在門前不停搖尾巴，期待琳達能出現幫自己開門。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

艾米一離開家後會立刻衝向琳達的家。（TikTok@emmythelabofficial）

Emmy的主人擔心艾米造訪琳達家時，會因為太興奮不小心抓壞琳達家的門，於是，便特別幫孩子在前掌穿上了軟鞋保護。

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而琳達呢，也不希望自己因為沒注意門前的動靜而錯過艾米，於是，特意為艾米裝了一個專屬門鈴，讓牠可以用自己的鼻子按鈴。

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嗚嗚嗚~真的好溫暖！

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