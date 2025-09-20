寵物健康｜別讓愛犬變胖！6種易胖狗名單出爐　飼主必知預防指南

美國有超過半數狗狗體重過重，專家提醒，部分犬隻品種天生易胖，若主人忽視體態與飲食管理，不僅影響牠們的壽命，更可能導致關節病、糖尿病等疾病。文章整理出近期研究與犬隻肥胖統計，提醒飼主了解自家愛犬品種風險，才能及早防範。



根據「每日郵報」報道，德州農工大學（Texas A&M University）近期發表於「狗狗延壽計畫」（Dog Aging Project）的研究指出，美國約有50%的狗狗屬於體重過重或肥胖，其中品種特性、居住環境與「食物動機」（對食物的渴求程度）為影響主因。

研究團隊發現，許多屬於工作犬或獵犬血統的狗狗，例如金毛尋回犬、拉布拉多與比格犬，原本擁有強烈的進食動機與活躍體能，但當生活環境限制活動量或餵食方式不當時，更容易快速發胖。

根據「英國皇家獸醫學院」統計，以下六種犬隻為目前肥胖風險最高的品種：

1. 八哥（Pugs）

2. 比格犬（Beagles）

3. 金毛尋回犬（Golden Retrievers）

4. 英國史普林格獵犬（English Springer Spaniels）

5. 邊界爹利（Border Terriers）

6. 拉布拉多（Labrador Retrievers）



其中，拉布拉多被研究證實具有與飢餓感調控有關的基因變異，導致牠們「永遠吃不飽」；比格犬與八哥則因體質關係、活動量低，加上容易過度餵食，也常見於肥胖案例中。

研究團隊也強調，即便是原本活動力強的狗狗，若缺乏運動與規律餵食，也可能快速走向過重風險。因此，他們建議平時應讓狗狗維持「規律運動」，避免長期待在室內；也可使用「緩食碗」、「分次餵食」，降低狼吞虎嚥的風險；此外，「定期體態評估」也相當重要，飼主可學習簡單的體況評估法，每月紀錄體重變化，並定期諮詢獸醫。

研究團隊提醒，肥胖雖不會立刻威脅生命，卻與犬隻的關節疾病、心臟病、糖尿病與壽命縮短高度相關。尤其是看似精力充沛的「運動犬種」，更需要飼主主動為牠們安排運動與節制飲食。及早察覺、適時調整，才是維持狗狗健康快樂的關鍵。

