貓咪居然長在後視鏡？她停車檢查發現「別有洞天」　結局太感人

你好，人

最近，網友@Lindsey開車出門的時候，心不在焉地看了一眼後視鏡，意外跟一隻貓對上了視線。

牠好奇的打量着她，似乎很納悶自己的房子為什麼被突然開走了。她愣了一秒：「我家貓上車了？不對……我哪來的貓啊？！」還不等她反應呢，腳下又竄出來一隻小貓，給她嚇得急剎車。好在她很快恢復平靜……

因為發現貓貓的年紀比較小，網友抓着小貓，忍不住問了牠一句：「你媽媽呢？」然後……貓媽就從後座椅子下面鑽出來了，跟她對視了。

貓媽：「牠媽在這兒呢！」

網友：「……」



網友有點宕機了，突然又聽到有東西在車裏跑動的聲音，找回一些理智。於是立刻下車檢查，然後在後備箱又發現了一隻小貓。她這才想起，前些日子忘記關後備箱了，小貓一家也許就是通過縫隙鑽進車裏，私自辦理了入住。

雖然咪沒打一聲招呼就住下，網友卻沒有怪罪牠們，她將小貓一家抱回家，並聯繫了收容所。收容所很願意接收牠們，並表示會給牠們找領養。

最有意思的是：貓咪一家去收容所的那天，恰好有三隻失去母親的小貓崽需要養母。而這位新入住的貓媽非常善良，欣然接受牠們。

現在是一家七口啦~

人，吃點好的吧

貓是一種很聰明的生物，牠們很會觀察人類，並根據人類的態度、行為…來調整自己的行為。就拿小貓打獵這件事來說，當貓咪將自己打獵的老鼠、蟲子……送給主人時，往往會遭到拒絕。於是，聰明的小貓就開始思考→→為什麼人會拒絕咪送的禮物。

why？！

反覆思考並逐漸頓悟：一定是老鼠沒熟，人大多時候都吃熟的！就這樣，最近的小貓學會了將打獵的老鼠丟到鍋裏。

貓：「炒着吃吧，香着呢！」

有人就說了，咪要是一直都這麼細心的話，下次是不是要餵到嘴邊了，大可不必。

快來報咪的口語課

最近，遠在英國的閨蜜將自己的小貓先送回國，交給博主照顧。然後，她意外發現閨蜜的貓…似乎聽不懂中文。叫牠過來，也不過來，但叫「come」，牠立刻就動了；讓坐也不坐，但一說「sit」，立刻就坐下了。

這搞得博主非常無奈：「難道以後要跟小貓用英語交流了？」儘管她本人非常崩潰，但吃瓜群眾們卻覺得非常好笑：

「你的閨蜜給你郵寄了一位英語老師哈哈。」

「挺好的呀，你可以跟着牠狂練口語啦。」

「中國貓：咪咪～

英國貓：Kitty Kitty～

法國貓：Minou Minou～

俄國貓：Kis Kis～

意大利貓：Michio Michio～」



「花一塊錢，讓牠坐商店門口搖搖車，先從最基礎學起。」

「趕緊背吧：來是come去是Go，點頭yes，搖頭no。」

「是這樣的，我大姑家的狗出生在加拿大，訓好了寄回國的。不僅聽不懂中文，還得用印度口音的英語發令才有反應」

「等你跟牠混熟了，英語也不知不覺到6級了。」

「此時此刻家裏的原住喵:嘰裏咕嚕說什麼呢？」



寫到這，忍不住感慨：這個世界沒有貓，一定會少了很多快樂啊。我愛小貓。

