樹熊寶寶失足墜落！暖男金毛及時接住 充當坐騎揹牠找媽媽超有愛
撰文：狗與愛的世界
這天，澳洲一小哥突然聽到自家前院傳來響動，好奇出來一看，發現一隻無尾熊（樹熊）寶寶竟然趴在自家金毛的身上！
從照片中可看到，無尾熊寶寶不但趴在狗狗的身上，甚至，還用雙手緊緊抱着。而狗狗的臉上呢，也是露出了燦爛的笑容，看起來十分和諧。
後續，小哥表示，他的院子裏種了一顆很高大的樹，常常會看到無尾熊爬到上面。當天，無尾熊寶寶不小心從樹上掉了下來，幸好狗狗發現及時，保護了牠。
後來，狗狗揹着無尾熊寶寶在院子中跑了15分鐘，小寶寶才又爬回樹上與媽媽團圓。
好可愛啊！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】