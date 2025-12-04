樹熊寶寶失足墜落！暖男金毛及時接住　充當坐騎揹牠找媽媽超有愛

這天，澳洲一小哥突然聽到自家前院傳來響動，好奇出來一看，發現一隻無尾熊（樹熊）寶寶竟然趴在自家金毛的身上！



從照片中可看到，無尾熊寶寶不但趴在狗狗的身上，甚至，還用雙手緊緊抱着。而狗狗的臉上呢，也是露出了燦爛的笑容，看起來十分和諧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後續，小哥表示，他的院子裏種了一顆很高大的樹，常常會看到無尾熊爬到上面。當天，無尾熊寶寶不小心從樹上掉了下來，幸好狗狗發現及時，保護了牠。

後來，狗狗揹着無尾熊寶寶在院子中跑了15分鐘，小寶寶才又爬回樹上與媽媽團圓。

好可愛啊！

延伸閲讀：金毛內心戲超豐富！主人摸同款毛公仔即吃醋變臉 超萌表情極可愛（點擊連結看全文）

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】