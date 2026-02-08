貓咪冬天流鼻涕非感冒？揭秘三大高發病　不肯飲水其實最傷泌尿道

天氣越來越冷，正是寵物疾病高發的時段。



就連主人遇到降溫都這麼難，敏感的貓咪們，到了冬天也會有一些更容易感染和復發的疾病，需要我們特別當心。

【貓咪主人請注意，這些症狀要當心】（canva；01製圖）

謹防貓咪的「感冒」

其實嚴格意義上來說，貓咪並沒有「感冒」這回事。

其實這主要是因為引起這些症狀的杯狀病毒、皰疹病毒等，在冷空氣刺激、貓咪抵抗力下降的情況下，更易復發。

貓咪嘔吐

秋冬季貓咪嘔吐問題也比較頻發，相比春季的嘔吐更多因為換毛導致的毛球症，在秋冬季更多是皮膚疾病引發的急性嘔吐，以及舊病復發導致的慢性嘔吐。

貓咪嘔吐在秋冬季一般需要分辨急性和慢性（波奇網）

貓下泌尿道綜合徵

貓下泌尿道綜合徵FLUTD，是多種疾病的描述，包含常見的：貓尿石症、自發性膀胱炎（FIC）、泌尿道感染（UTI）。

秋冬季多發的一個重要原因，是天氣轉涼，貓咪的飲水量減少（不愛飲水）導致了疾病的發作。

另外還有一些冬日貓咪餵養小技巧送給大家：

多曬太陽、減少不必要應激（壓力）、督促喝水；

投餵高蛋白質食物，補充維他命；

少食多餐，注意保暖；



如果發現貓咪生病需要及時就醫治療。祝願各位的毛孩子健康成長~

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】