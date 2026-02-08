貓咪冬天流鼻涕非感冒？揭秘三大高發病 不肯飲水其實最傷泌尿道
撰文：波奇網
出版：更新：
天氣越來越冷，正是寵物疾病高發的時段。
就連主人遇到降溫都這麼難，敏感的貓咪們，到了冬天也會有一些更容易感染和復發的疾病，需要我們特別當心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+31
謹防貓咪的「感冒」
其實嚴格意義上來說，貓咪並沒有「感冒」這回事。
其實這主要是因為引起這些症狀的杯狀病毒、皰疹病毒等，在冷空氣刺激、貓咪抵抗力下降的情況下，更易復發。
貓咪嘔吐
秋冬季貓咪嘔吐問題也比較頻發，相比春季的嘔吐更多因為換毛導致的毛球症，在秋冬季更多是皮膚疾病引發的急性嘔吐，以及舊病復發導致的慢性嘔吐。
貓下泌尿道綜合徵
貓下泌尿道綜合徵FLUTD，是多種疾病的描述，包含常見的：貓尿石症、自發性膀胱炎（FIC）、泌尿道感染（UTI）。
秋冬季多發的一個重要原因，是天氣轉涼，貓咪的飲水量減少（不愛飲水）導致了疾病的發作。
另外還有一些冬日貓咪餵養小技巧送給大家：
多曬太陽、減少不必要應激（壓力）、督促喝水；
投餵高蛋白質食物，補充維他命；
少食多餐，注意保暖；
如果發現貓咪生病需要及時就醫治療。祝願各位的毛孩子健康成長~
延伸閲讀：如何讓愛貓毛髮更濃密、關節更靈活？專家告指餵對貓糧健康又美麗（點擊鏈結看全文）
+7
讓貓咪夏季遠離疾病 從食物保存到環境降溫要留神 養貓人必看貓咪也中暑？悶熱夏季出現這3類情況鏟屎官需注意 謹防熱上加熱大肥貓出沒！體重過重易有健康問題 4招身材管理計劃鏟屎官必讀英國短毛貓護理超簡單！必學梳毛、洗澡、剪甲要訣 讓貓咪更舒適為何貓狗必須分開餵食？貓蛋白質需求是狗2倍 糧食混吃會傷身
【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】