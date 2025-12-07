龜龜壽命是多少　「千年王八萬年龜」真的嗎？想養龜注意別被騙

為了增加上班時間的生活樂趣，我將一隻寵物巴西龜帶到了公司飼養，這是一種比較容易飼養的品種，買好了各種器材，相信可以在公司生活的很好。



事實是，這隻巴西龜真的在公司生活的很好，只不過我經常會被問到：「巴西龜的壽命是不是有一百多年？」不知道這些傢伙都是聽誰說的。

下面我們就來了解一下，龜的壽命到底有多長？▼▼▼

龜龜的壽命是多少，「千年王八萬年龜」真的嗎？（波奇網提供；01製圖）

1. 關於龜壽命的傳說

都說「千年王八萬年龜」，這裏的王八就是我們常說的軟殼的鱉，而龜，就是我們常常見到的硬殼龜，比如巴西龜。

首先我們要知道，鱉不可能活千年，而龜也不可能活萬年，如果真是「千年王八萬年龜」的話，那「吾皇萬歲萬歲萬萬歲」裏的皇上豈不是要成精了？

所以龜的壽命也是十分有限的，我們排除一些疾病因素、捕捉因素導致的死亡，如果一隻龜是健康的、沒有疾病的、且生活環境是優良的、沒有污染的，這隻龜也沒有被人們捕捉吃掉的話，一般龜的壽命會超過40年，而巴西龜的壽命則更短一些。體型比較大的陸龜，一般年齡也會超過80年，甚至100年，雖然也是很長的壽命了，但是卻沒有人們想象的那麼長。

2. 不同龜種的壽命不同

一般來說，水龜的壽命要比陸龜的壽命短很多，水龜的壽命通常在30~50年間，彩龜屬的壽命則更短一些，一般在20~30年左右，而陸龜的壽命在50~80年間，當然，前提是沒有意外死亡，比如陸龜過馬路不小心出個車禍什麼的，英年早逝這種，我們就不算在內了，而這也是是大概的數據，不同種類的龜都會出現不一樣的情況。

龜一直是長壽的象徵，不僅僅在中國，在日本龜也是長壽的象徵。在日本，如果有老人過生日，送一隻龜造型的禮品，是最好的選擇，比如用玉雕刻成的龜，是最佳的禮品了，雖然龜的壽命沒有我們想象的那樣長，但也確實是可以陪伴我們大半生的寵物了。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】