陸龜「最難養榜單」公布　漂亮又平價　為何最容易成新手噩夢？

陸龜是大家很喜歡飼養的龜類，但是通常來說，一些種類的陸龜不適合新手去飼養。



以下向大家列舉一下陸龜飼養難度排名，此排名考慮的是龜的飼養難度和大部分選擇這種龜的飼養者的經驗多少平均計算下來的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

哪隻陸龜最難養？（canva；01製圖）

+ 15

哪隻陸龜最難養？

第10名：所有Testudo屬的龜（如歐陸龜）

歐陸被大家認為是非常適合新手養的龜，但我要說的Testudo屬的龜都有結石的危險，而且生長速度慢。

第9名：緬甸陸龜

緬陸幾乎是所有養龜新手的首選入門陸龜，但是因為緬陸都是野生個體，加上因為個體便宜所以運輸條件惡劣，大部分都會染上各種的疾病，還有就是到了龜友手中，因為大部分都是新手，不會正確是處理，所以傷亡慘重。

第8名：餅乾龜

做為陸龜中體形最特殊的陸龜，生性膽小，對環境要求苛刻，所以飼養難度很大，但幸好喜歡這種龜的都是一些養龜玩家級的朋友，雖然難養但情況並不是很糟。

餅乾龜生性膽小，對環境要求苛刻，所以飼養難度很大（Wikipedia）

第7名：蛛網陸龜

蛛網的情況與餅乾大致相同，因為高昂的價格也把養龜新手拒之門外，雖然異常難養但是養蛛網的多是飼養經驗非常豐富的玩家，所以情況並不是很糟，在這也不過多介紹。

第6名：靴腳陸龜

身為亞洲第一大陸龜，膽子確實亞洲所有陸龜中最小的，對環境要求苛刻，80%的以上高濕度，不能超過30度的適應温度，3、40厘米的朔大體積，建議沒有經驗，沒有空間，沒有生活在南方的朋友還是不考慮為妙。

第5名：豹紋陸龜

豹紋陸龜本不是很難養，只要濕度低和選擇水份少的菜餵一般不會有問題，而且牠們也是為數不多的基本不會被結石困擾的陸龜，但是豹紋陸龜是不是也這樣呢？牠們對環境要求的苛刻使無數只同類命喪黃泉，所以選擇一隻10厘米以上的個體會讓你省很多的麻煩，如果你選擇的是豹紋陸龜，那就儘量模仿牠的原生地的條件。

第4名：蘇卡達陸龜

蘇卡達是一種非常好養的陸龜，對環境的高適應能力和活潑的性格讓牠成為養龜新手的陸龜第二選擇，但是高結石率讓我們一次又一次知道了它的厲害，儘管我們勤泡澡，儘管我們很細心的呵護，但是結石還是會在我們的不經意間出現。

第3名：折背陸龜

折背陸龜特別是荷葉折背，以牠生性的膽小而聞名，選擇牠的多是報着挑戰的心態嘗試的，所以高死亡率也是情理當中的，當有的朋友順利的把牠養了下來，那又是讓我們多麼的羨慕和敬仰。

第2名：凹甲陸龜

選擇牠的人一般看中兩點，1、看上牠的價格；2、挑戰自己。到現在也沒有一個合理的說法證明牠到底是因為什麼而亡。

第1名：印度星龜

也許大家都猜到了，雖然牠沒有折背陸龜和凹甲陸龜那麼高的死亡率，也沒有餅乾，蛛網，靴腳那樣難養，但是哪一隻陸龜有牠這個高的死亡數量呢？

漂亮的外表，低廉的價格是讓所有養龜愛好者動心的原因，但是印度星幾乎成了死亡的代名詞，不要以為10厘米以上的就能讓你感受飼養的樂趣，結石的發生率之高，一點也不在蘇卡達之下，抵抗力之弱，就像是佼佼弱弱的千金小姐。

延伸閱讀：160斤巨型龜與主人們超越時間的陪伴 網民：感覺牠能送走幾代人（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】