貓咪打針竟然不逃跑？邊罵髒話邊吃貓條 網民爆笑：吃貨典範
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@guapi_meowww 家裏養了一隻非常貪吃的小貓叫「呱呱」，尤其喜歡吃像貓罐頭之類的肉泥。
像網友平時投餵牠濕糧罐罐，這貓咪吃光了也覺得不夠，還會去垃圾桶裏翻出包裝袋舔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這天，8個月的呱呱被鏟屎官帶去注射疫苗，牠很憤怒，一直罵髒話。
網友怕牠太激動，只能用牠最喜歡的貓條來安撫。
結果呱呱……一邊罵一邊吃。
點擊放大睇「呱呱」日常生活相▼▼▼▼▼
+5
有網民在評論區留言：
「呱呱：今天貓條吃起來怎麼這麼扎屁股？」
「小貓從生氣到生氣的吃……」
怎麼說呢，屁股已經痛了，肚子不能餓着呀？必須吃回來！
延伸閲讀：小貓精力旺盛難以對付？鏟屎官將逗貓棒放這裏 喵電量耗盡秒入睡（點擊連結看全文）
+3
神奇貓咪長了4隻耳朵？獨特外貌竟是基因突變 暖心故事感動網民貓咪是真招財？16歲老貓1神奇操作 助主人尋回15萬美金中獎彩票貓咪搶凍乾爆笑一幕！一招放屁神技崩飛對手 網民笑翻：勝之不武洪災過後廢棄烤箱竟跳出小貓求生 脫水虛弱幸獲善心救起重拾生機流浪貓闖狗窩入住！木匠親自製保暖窩 小院子從此變包吃住貓旅館
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】