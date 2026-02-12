貓咪打針竟然不逃跑？邊罵髒話邊吃貓條　網民爆笑：吃貨典範

撰文：貓與愛的世界
網友@guapi_meowww 家裏養了一隻非常貪吃的小貓叫「呱呱」，尤其喜歡吃像貓罐頭之類的肉泥。

像網友平時投餵牠濕糧罐罐，這貓咪吃光了也覺得不夠，還會去垃圾桶裏翻出包裝袋舔。

貓咪「呱呱」有時肚餓會翻垃圾桶找東西吃（IG@guapi_meowww）

這天，8個月的呱呱被鏟屎官帶去注射疫苗，牠很憤怒，一直罵髒話。

網友怕牠太激動，只能用牠最喜歡的貓條來安撫。

結果呱呱……一邊罵一邊吃。

有網民在評論區留言：

「呱呱：今天貓條吃起來怎麼這麼扎屁股？」
「小貓從生氣到生氣的吃……」

怎麼說呢，屁股已經痛了，肚子不能餓着呀？必須吃回來！

