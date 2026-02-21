領養橘貓照片與現實竟差一倍？42磅神級肥貓現身　驚呆全網：豬咪

減肥真的好難啊，不止我這麼認為，連貓都有同感。網友@Kristine Seguin很想養隻胖乎乎的小貓，不是那種肥胖的貓咪，而是看上去肉乎乎的但體重正常的小貓。她覺得這種貓圓滾滾的，很有福氣。



於是，網友花費了好幾個月的時間在各大收容所網站上挑選心儀的小貓，她一眼就相中了一隻名叫「Axel」的橘白貓。她立刻提交了申請，經過了多輪審核，終於得到了領養許可。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 12

網友知道自己要養的小貓會有點胖胖，但看照片猜測牠撐死也就19、20磅，可沒想到見到Axel本貓後傻眼了，這貨竟然42磅，完全就是核彈級別的豬咪。

網友：「丸辣，遇到騙子了！」

延伸閲讀：主人曬橘貓賣力吃飯照 渾身肌肉線條超明顯 網民：偷吃蛋白粉？（點擊連結看全文）

+ 5

但也沒辦法，自己努力爭取才得到的小貓，咬着牙也要養下去。於是網友號召家裏兩名壯漢將Axel搬上了車，這貨當時就把寵物推車給壓塌了。回家之後……稱也差點被幹碎了。

連網友的10歲女兒抱牠，手臂都差點骨折。網友覺得這樣不行，就開始給貓減肥，主要是控制食量+運動。

然後，豬咪的悲慘生活就開始了哈哈哈哈。每天飯吃完後，Axel就守着別的貓，抓機會炫兩口，然後被鏟屎官無情沒收貓糧。吃不着的時候，就看着空碗自閉。

「5秒原則，只要你5秒不過來收碗，那這一盤就是我的！」

「麻麻，盤子空啦！」

「仔細聞聞，還有肉肉的味道~」

「你看這個，是不是空空的？」

「不應該啊，有水就應該有糧啊？這倆不是成對出現的嗎？」

「睡吧睡吧，夢裏什麼都有。」



最好笑的是，孩子餓得都魔障了。每天恨不得睡在餐盤裏，幻想睡醒就有飯吃。減肥不僅少食多餐，還有運動輔助。Axel會通過水中散步來增加運動量。

有蔫壞兒的粉絲貢獻計策，讓網友把貓碗黏在掃地機器人上，儘可能讓Axel多動兩下。但高看豬咪了，相比於運動，牠寧願少吃哈哈哈。

「動不了一點，謝謝！」

雖然孩子遭老罪了，但其實減肥效果還是有成效的，肉眼可見的瘦了。最新一次稱體重已經是28磅了，相信再堅持堅持，就會恢復苗條身材了。

加油，咪，你是最胖的！

延伸閲讀：大橘趁雨天出軌！被狸花貓狂吼心虛不敢頂嘴 招架不住只會逃跑（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】