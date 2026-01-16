貓咪自己賺罐頭錢！網民驚見貓毛、貓鬍鬚有價有市　看完大開眼界

笑發財了哈哈哈哈哈哈哈哈，小紅書網友@天上掉下個毛坯富婆，發帖說自己家的貓救了打工人一命！喵君尋思這是咋了？打工人暈倒了，貓打電話報警嗎？還是打工人忙暈了，貓主動貼貼她？



點進去一看才明白，原來是吸塵器測評商急需貓毛，網友家的貓捨「毛」相救！主人現場加急薅貓毛，賣了90塊（人民幣，下同），這簡直是一舉多得的好事啊！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不是，等會！這是真事啊！貓毛居然有人回收？貓毛居然能賣錢！平時當垃圾處理丟掉不值錢，怪不得生怕錯過買家，看圖片供應商是一隻布偶貓，新鮮現薅，量大需等。

評論區網友@心心的尾巴：我也賣過，也是買家要的量不夠，現場猛猛薅，賣了98塊錢呢。

小紅書網友@山主：笑死，我的貓竟然還能為我賺到錢！在小紅書上看到有人有償收貓毛，我剛好有99g貓毛，掛鏈接賣了206！

小紅書網友@柴是柴柴的柴，前前後後囤了3年的貓毛，賣了170！海鮮市場上也有很多出售貓毛的賣家！很多人還是頭一回知道，貓毛能賣錢，以後給貓咪梳毛時可以有意識攢起來咯！



ps：養無毛貓的家長乾着急，想問問有沒有收購貓泥的。

還有網友說自己錯過了！不知道貓毛也能換錢，搬家的時候把一堆貓毛丟掉了，早知道就攢起來賣錢給小貓買罐頭吃。看完這篇，趕緊轉發給養貓的朋友們，以後保留貓毛，能換錢！

也有主人把貓毛攢起來捨不得丟，搓成個大球球，媽呀，原來掉那麼多毛！想起那一句：養貓吧，不咋掉毛的，一年就掉兩次毛，上半年和下半年。

對了，除了攢貓毛，還有人攢貓鬍鬚！而且，貓咪鬍鬚也有人出售哦！因為有人相信，貓鬍鬚非常有能量，可以驅邪、保平安，是大吉之物，撿到貓鬍鬚是有好運的意思！

一根貓鬍鬚能賣50塊錢？一根貓鬍鬚能賣50塊錢？一根貓鬍鬚能賣50塊錢？還有幾十人想要！大開眼界了！不過，大家不要急着去薅貓鬍鬚！必須是自然脱落的貓鬍鬚才行哦！強行薅下來對貓咪不好，而且沒有好運的能量！

你有撿到過貓咪的鬍鬚嗎？你有收藏過貓鬍鬚和貓毛嗎？

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】