斷腿流浪狗弄丟唯一玩具秒失落　幸遇好心人幫忙撿回　結局超暖心

笨蛋小狗找回了自己的玩具，也即將迎來牠的新家。網友在路邊偶遇了一隻流浪狗，在酒店門口獨自玩着塑料礦泉水瓶，可能是太開心的緣故，牠唯一的玩具不小心被自己踢進了酒店大堂。



小傢伙看到後瞬間呆住，因為腿被折斷，只能一瘸一拐的走上前，在門前無助的望着，尾巴也不搖了，滿眼都是失落。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友心疼壞了，駐足了許久，還是咬咬牙厚着臉皮走進酒店，幫小狗把瓶子撿了出來，接着，便把牠帶到了一旁的空地，玩起了丟瓶子的遊戲。

小狗因為腿被折斷，在撿瓶子時只能笨拙的跳來跳去，但即便如此，卻也無法掩蓋牠內心的開心。

+ 7

快樂的時光總是轉瞬即逝，網友因為快要趕不上公交車不得不走，她看得出來小狗還想繼續玩，因此，離開的時候充滿了愧疚：

好內疚，給了牠短暫的溫暖，然後又馬上離開了……

愛是常覺虧欠，網友在評論區這樣寫道：

「淋了雨的小狗十分臭了，後來牠還要和我貼貼，我想想回家多洗幾遍衣服就好了，牠大概也沒什麼能撒嬌的人，就讓牠蹭吧。」



本來以為故事到這裏已經結束，誰懂打開評論區就看到後續的救贖感！

後來，小狗被一家好心的寵物醫院救助，爪爪也被接好，甚至，還被一位漂亮的小姐姐領養回了家。小狗用嬉鬧掩飾自己的不堪與狼狽，假裝自己的快樂，直到，那雙手撫摸頭頂，才流下眼淚。

或許，不是所有流浪小狗都能找到好的歸宿，但希望牠們，都能被所有人善待！

+ 5

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】