別讓無知害死狗！亂餵這些食物恐致腎衰竭　4大身體警訊主人必看

狗狗對我們來說，已經不僅僅把可愛的牠當成看大門的，更多的而是把牠們當成我們最好的夥伴，最好的陪伴。狗狗很通人性，牠也會有喜怒哀樂，撒嬌時哼唧的小模樣別提多讓人稀罕了。



關於寵物我們確定是一位好的主人嗎，我們真的對牠有無微不至的關心和陪伴嗎，對寵物來說，我們就是牠的一輩子。你難過的時候陪你難過，你開心的時候陪你開心，牠很愛你，希望你給牠帶來最貼心的照料。

狗狗健康觀察指南（canva；01zhitu）

1. 拒絕盲目投食，調理好腸胃

當狗狗面對一盆香噴噴的食物也不想吃，那是狗狗突然厭食，因為腸胃的問題，應當先對牠禁食，主人們應給牠們吃較清淡的食物，有益於消化的食物，要按照狗狗的年齡規律性餵食。狗狗不能食鹽分過多的食物；不能食雞鴨骨頭，容易造成胃出血；不能食生酸辣食物，容易引發呼吸疾病；千萬不能食蛋糕、葡萄、桃類等水果，容易中毒，造成急性腎衰危機生命。

2. 精神不好，需警惕

狗狗是搖晃尾巴、非常活潑愛動的，如果牠突然總愛睡覺、精神不振、耳朵拉攏、尾巴下搭，那這就是在告訴主人「我不舒服了」，這時應最好快些帶牠們去醫院做檢查。

3. 檢查耳朵眼睛

如果狗狗眼睛分泌物較多、淚痕較重，那是眼睛發炎導致，先觀察狗狗眼睛裏是否存在異物，例如毛髮、灰塵等，通常可用消炎藥、殺菌藥為狗狗清洗眼內及局部，清淡飲食。如果狗狗不經意的蹭撓耳朵，主人們發現狗狗的耳道內有些發臭，裏面有黑褐色膿物，那是狗狗耳朵堆積了耳蟎，耳蟎會導致耳道充血發炎，主人們應當每個月都要給狗狗用消炎液、耳蟎液等清理耳道。

4. 鼻頭乾燥

狗狗的鼻子乾燥，是由呼吸道、發熱性和脫水性疾病所引起，要經常讓狗狗喝水，必要時要到寵物醫院。正常情況下狗狗的鼻子狀態濕潤且飽滿。

狗狗健康表現是我們最能感官出來的，其實大多數的生病也都是和主人們有密切的關係，狗狗出現任何不適時，其實歸根結底於主人缺少科學飼養的知識，或者飲食不當，不能隨意給狗狗投食任何東西，會對牠的腸胃造成一定的影響；洗澡時不能刺激狗狗的眼部等，飼養狗狗時，每年要定期到寵物醫院給狗狗做一個全身檢查，耳膜、牙齦、眼周圍、淚腺等，有助於早發現早治療。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】