柴犬換毛期有多長？掉毛原因總結　這樣可輕鬆辨別是否健康地掉毛

為什麼柴犬毛不長，但是掉毛這麼厲害呢？



柴犬是一種中小型犬，性情溫順，聰明聽話。和很多狗狗一樣，柴犬也會掉毛，儘管牠的毛髮很短。據研究發現，造成柴犬掉毛的因素有很多，比如氣候、環境、生理因素、飲食以及疾病等，都會導致柴犬掉毛，只不過程度不一罷了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬毛不長，但掉毛量很驚人。（Matteo del Piano@Unsplash）

每年的春秋兩季是柴犬正常的換毛期，氣候的變化，柴犬會很自然的開始生理性脱毛。這種情況的話，家長其實不需要太擔心，只要平時的養護工作做到位就好了。飲食和護理以保證柴犬能順利完成換毛，且不影響牠重新長出健康、富有光澤的毛髮為目標。

其他時間若柴犬出現掉毛的現象，那首先就得找出牠掉毛的原因。想改善一下柴犬掉毛的話，平時就得多幫柴犬刷毛。尤其是換毛季，最好堅持每天刷。

不過柴犬的日常掉毛情況確實是沒有辦法完全解決的，畢竟只要是有毛的東西，那牠就會出現可能會掉毛的情況，這個誰也無法控制，除非你給柴犬把毛剃光光，當然這個也是不建議的。

柴犬出生後的毛髮比較稀疏，俗稱為「胎毛」，一般是在柴犬成長到2月齡左右的時候，會開始換胎毛。這個換毛的持續時間可能會從2月齡一直持續到8月齡不等。換胎毛的持續時間受到氣候、環境和成長條件的影響，每隻柴犬都會有差別。

成年柴犬：春秋兩季換毛

健康的成年柴犬，通常是在春季和秋季這兩個季節換毛的，這是正常的換毛現象，是為了面對炎熱的夏季和寒冷的冬季所做出的適應氣候的生理反應。身體健康的柴犬換毛期一般只會持續幾個星期，如果出現掉毛嚴重，而且持續時間很長的情況，那麼可能是由於飼養方式不當導致，或者狗狗得了皮膚病，最好儘快帶柴犬去看醫生。

換毛期間要注意給柴犬補充營養，可以吃一些海藻粉、魚肝油和卵磷脂粉等美毛食品。除了要注意飲食方面，在護理清潔方面也需要多加照顧。換毛期間，柴犬的掉毛量是比較大的，因此主人要更加勤快的給狗狗梳毛，最好一天幾次，把牠脱落的毛髮及時清理乾淨，避免毛髮纏結。

換毛期換出來的毛（Shibamugi28@X）

柴犬嚴重掉毛是為什麼

1、生育期的掉毛

柴犬在生育後會出現大量掉毛現象，同時還伴隨體重減輕、消瘦等情況。此時應多注意給母犬的營養補充量。

2、成長過程掉毛

正常的新陳代謝，也會造成寵物的掉毛現象，同人的頭髮一樣，不斷的生長、死亡、脱落、更替。另外部分品種的寵物，在從幼年期到成年期的過渡過程中，也會有換毛現象。

3、換季導致掉毛

柴犬會通過自身的調節來應對季節變換造成的溫度差異，因此當溫度升高或降低時，柴犬會進行正常的換毛來適應溫度。所以換季時候柴犬大量掉毛屬於正常掉毛現象。尤其春天、秋天進行換季的時候。

4、柴犬洗澡過勤

有些主人為了乾淨會高頻率的為狗狗洗澡，反而會破壞了狗狗的皮膚酸鹼度平衡，造成掉毛。

5、皮膚病引掉毛

柴犬在感染皮膚病後，如蟎蟲、真菌等寄生蟲、病菌引起的毛囊炎或濕疹等疾病，或寄生有大量狗蝨和跳蚤，也會引起大量脱毛。柴犬會因為劇癢而用爪子和牙齒抓扯皮毛，也會抓脱大量毛髮。

睡在地上的柴犬（Minh Pham@Unsplash）

6、飲食營養不良

柴犬營養不良、營養不平衡，維生素及礦物質的缺乏也會造成掉毛現象。

7、日照時間過少

陽光照射有利於柴犬皮毛健康，缺乏陽光照射，也會造成柴犬掉毛的現象。

8、情緒化致掉毛

恐懼、緊張、憂慮的情緒會導致柴犬掉毛，因此主人要經常與愛寵互動安撫，消除愛寵的緊張、恐懼情緒。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】