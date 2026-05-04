貓咪感知貓奴手術傷口！改亂踩習慣變護膝神獸 揭同理心行為真相
撰文：貓與愛的世界
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前不久，網友@u/Pooraf666 做了膝蓋手術，出院回家後就一直在牀上靜養。
家裏的小貓「Bobby」注意到了主人的異常，牠似乎知道兩腳獸的膝蓋受傷了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
原來，粘人的牠喜歡趴在主人身上任何地方睡覺，而現在牠只趴在膝蓋附近，守護主人傷處。
貓咪平時亂踩都是故意的？
而且，網友說：「Bobby現在走路過來都特別小心，很怕踩到我的膝蓋。」
真的是好暖心的寶寶~由此可見……小貓故意踩人，或者跳到主人身上，不出意外的話是故意的……
小貓「Bobby」平時也是很粘人的暖心寶寶▼▼▼
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