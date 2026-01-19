百變貓咪可以變身各種東西　這次變成大「老鼠」　網友：又驚又喜

天吶，養貓後家裏不光有貓，有時候還會有黃皮大老鼠、虎皮大老鼠、灰色小老鼠、豬兒蟲、大海參、半掛車......



最近，小紅書網友@有貓的二水（增肌版）家裏就進了一隻黃色的老鼠，個頭很大，但性格親人。雖然黃皮大老鼠處於進攻的狀態，但是不要害怕，這種老鼠不會咬人，就算咬也會輕輕地咬，不會讓人受傷。

好神奇啊，明明貓和老鼠是死對頭，但沒想到的是貓有一天會轉變成老鼠。除了上邊的黃老鼠，有的養貓人家裏還有灰色小老鼠。從頭到尾，怎麼看都是老鼠，貓變鼠變得很徹底。另一種灰色的老鼠，不管是趴着的姿勢還是那一對小耳朵，跟老鼠幾乎一模一樣。

不得不拿出珍藏的照片，讓大家看一看黃色的小老鼠。

（嘿嘿，本來以為尾巴後邊的小黑點是屎，但鏟屎官解釋那是一個小玩具。）

黃色的大蟲子，正在美美地睡大覺。純種的大黑老鼠，還挺可愛的！大豚鼠，屁股翹到可以頂起一瓶汽水。黑老鼠，要不是看到立起來的耳朵，都很難發現黑老鼠趴在這兒。突然發現家裏進了一隻大老鼠，還是虎皮色的。

哎呀，這該怎麼辦呀？這種虎皮大老鼠會不會有毒啊？小區裏也會有老鼠，在夜深人靜時，在人很少經過的角落裏，老鼠就開始活動了。

不過也有例外的時候，網友@漂亮九九子吐槽大白天在小區裏就看到了老鼠，而且老鼠的體型很大，很嚇人。老鼠到底有多大呢？請看下邊的圖片：

這隻老鼠真的很大，長這麼大我還是第一次見到這麼大的老鼠。而且這隻老鼠不怕人，會躺在地上翻滾，旁邊有人拍照也完全不會躲的。你們就說，膽子這麼大、體型這麼大的老鼠是不是很嚇人？

暹羅貓：請餵我花生，我是一隻貓，一隻可愛的貓貓！

不光長得像小動物，有時候貓貓還會長得像一些工具。



網友@邪惡麪條子吐槽家裏的貓長得像夏威夷果開口器，這……真有長這樣的貓嗎？

以防有人不知道夏威夷果的開口器是什麼樣，我搜了一些圖片，大家先看看樣子，一會好和貓貓做比對。

長得像夏威夷果開口器的貓貓來啦，你們看看是不是很像？

尖尖的嘴巴，小臉成三角形，太像夏威夷果的開口器了。換個角度看，還是很像夏威夷果的開口器。不知道貓貓醒來看到這樣的照片會不會生氣，美美地睡一覺，結果被人偷拍了醜照。

像貓，像鼠，又像蟲，變化多樣、奇形怪狀，這就是貓！看看你家貓，是什麼形態呢？

