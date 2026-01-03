龍貓患氣脹病怎麼治療？病因、症狀和防治　一篇文章全部講清楚

龍貓的氣脹病，常在斷奶後的仔鼠或人工哺乳的仔鼠中發生。



毛絲鼠患病的主要原因是食物不當，仔鼠在消化系統尚未發育完全前來食了過硬的食物。另外，食物不潔、餵食不定時、母鼠乳汁不足，以及用鮮牛奶代替奶粉餵仔鼠等都可能導致本病的發生。

症狀

患病鼠精神不振，姜縮在籠內或窩內，胃部膨脹。

防治

發病早期，在確保毛絲鼠不跑掉的前提下,讓其在舍內自由跑動數小時,常可恢復健康，如果患病鼠是因突然改變飼料而引起發病的，應立即恢復原來的飼料。如果是由於人工哺乳引起氣脹病時，可將原來飼餵的煉乳、開水各一半的配方，改為煉乳30%、滾水60%和葡萄糖10%的配方。發病初期，輕輕按摩患畜的胃都是有益的。疾病嚴重時用通氣健胃藥同時配用磺胺藥物治療，可收到較好的療效。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】