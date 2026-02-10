兔兔不會使用滾珠飲水器怎麼辦？一文讀懂三大原因與訓練方法

隨着人們對養兔兔知識的不斷學習，已經認識到了喂兔兔喝清水的重要性，一些買了兔籠的主人也順便買了乾淨好用的飲水器，可是兔兔貌似並不買賬，如何訓練兔兔使用滾珠飲水器成了一個難題。



兔兔不會用飲水器的情況可能很多朋友們都遇到過，不過絕大部分兔兔因為口渴會在籠子裏尋找水源，並且很快就習慣了用飲水器喝水。

兔兔不會用飲水器怎麼辦？（canva；01製圖）

兔兔不會用滾珠飲水器的原因可能是以下三個：

1. 不知道飲水器是什麼

在我們看來，無論飲水器的大小或內部結構有什麼差異，外形看起來都差不多。但是兔兔的視覺和我們不同，所以，在我們看來理所應當的事情對這些小傢伙而言未必也是那麼回事。拿着滾珠飲水器逗兔兔是個不錯的辦法，讓兔兔知道在哪兒可以喝到水。

2. 不鏽鋼嘴出水不暢或溫度太涼

因為滾珠飲水器是通過轉動滾珠出水的，出水不如真空飲水器那樣順暢，舒適度相對差一些；氣溫低的時候不鏽鋼會冰手，冬季時使用滾珠飲水器也會出現同樣的情況。

3. 鋼珠的聲音令兔兔害怕

兔兔喝水時壺嘴裏的小鋼珠會跟着轉動，發出聲響。有些膽子很小的兔兔會被嚇到，離飲水器遠遠的，更別提用了。過兩天兔兔就會習慣了，兔媽兔爸們不用太過擔心。

對於剛開始使用滾珠飲水器的兔兔，有一招兒很管用：在水裏加入少許白糖(蜂蜜也可以)，然後拿到兔兔嘴邊，讓糖水滴到兔兔嘴裏，兔兔抗拒不了「甜蜜的誘惑」，會主動去舔壺嘴。要注意的是，當兔兔學會用飲水器以後就不要再這麼做了，不然會牙疼哦。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】